اعتراض جامعه اسلامی کارگران به انتخاب رئیس جدید تامین اجتماعی

علیرضا صابر در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: ما از دوره دولت نهم تا امروز با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مشکل داشتیم و با این تصمیمی که از سوی وزیر رفاه در انتخاب مدیرعامل جدید گرفته شده این وضعیت بدتر هم می شود.

وی گفت: من به عنوان عضوی از مجموعه فراگیر جامعه کارگری کشور انتظار نداشتم چنین شخصی برای سمت مدیرعاملی این صندوق انتخاب شود.

دبیرکل جامعه اسلامی کارگران در ادامه اظهار داشت: سابقه ای که از حافظی سراغ داریم نشانگر این است که چنین سمتی برای وی مناسب نیست و وی را برای مدیریت مراکز درمانی سازمان خدمات درمانی مناسب تر می دانیم.

صابر درباره اینکه مدیرعامل جدید صندوق در اظهارتش عنوان کرده که با تشکیل جلسات قصد آشنایی بیشتر با مسائل و مشکلات این صندوق را دارد گفت: تشکیل جلسه دلیلی بر توانمندی افراد نیست و ما در این زمینه گلایه خود را به وزیر رفاه و تامین اجتماعی و رئیس دولت اعلام می کنیم.

وی تاکید کرد: سکوت کارگران نشانه رضایت از این وضعیت نیست چرا که آنها همیشه قشر نجیب جامعه بودند و صبر پیشه کرده اند.