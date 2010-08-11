ثبت نام دو هزار دانشجوی خراسان جنوبی در طرح ضیافت اندیشه

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت ‌الاسلام محمدعلی جعفری بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه زمان ثبت نام ایتنرنتی این طرح به پایان رسیده است، افزود: در حال حاضر در خراسان جنوبی از دانشجویان علاقمند به صورت فرم دستی ثبت نام می شود.

وی خاطرنشان کرد: در بخش آموزش این طرح 10 عنوان درس شامل لذت تدبر در آیات الهی، در محضر درس مولا، دوستی با خدا، سبک جدید زندگی، نظامهای سیاسی دنیا، زوایای نهان تمدن غرب، تقابل هویتها، جریان‌شناسی فکری و فرهنگی و سکسکه ‌های یک ایسم ارائه می شود.

وی ویژه برنامه افطار، مناجات قبل از اذان، نماز جماعت، دعای دسته‌ جمعی هنگام افطار، دعوت از مهمانان ویژه برای هر شب جمعه جهت حضور در کنار سفره افطار دانشجویان،گفتگوهای آزاد دانشجویی با موضوعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که به صورت هم‌اندیشی اداره می ‌شود را از برنامه‌ های جنبی این طرح برشمرد.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه بیرجند تصریح کرد: به دانشجویان شرکت کننده در این طرح گواهینامه پایان دوره اعطا می ‌شود که زمینه را برای گذراند ن دوره‌های تکمیلی و دیگر برنامه‌ های آتی نهاد فراهم می ‌سازد.

وی اولویت استفاده از امکانات ازدواج دانشجویی، اولویت قرار گرفتن دانشجویان ممتاز طرح برای سفر عمره، عتبات و مشهد را از دیگر امتیازات شرکت در این طرح ذکر کرد.

حجت ‌الاسلام جعفری بیان داشت: دانشجویانی که کلاسهای آموزشی طرح را با موفقیت بگذرانند نمره آنها را برای چهار واحد از دروس معارف محسوب خواهد شد.

وی ادامه داد: طرح ضیافت اندیشه از سوم ماه رمضان (23 مرداد) آغاز و تا 24 رمضان (12 شهریور) ادامه خواهد داشت.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه بیرجند در پایان یادآور شد: سه روز بعد از پایان طرح نیز برنامه معنوی اعتکاف برگزار می شود که دانشجویان علاقمند به اعتکاف رمضانیه می توانند در آن شرکت کنند.

به گفته این مسئول اختتامیه این طرح 13 شهریورماه با حضور مسئولان استانی برگزار خواهد شد.