به گزارش خبرنگار مهر، افشین پیروانی ضمن بیان مطلب فوق در مورد تیم استقلال گفت: استقلال تیم پر طرفداری است که همیشه هوادارانش از این تیم برد میخواهند اما این بار حریف استقلال، استیل آذین است که برای موفقیت در این فصل خوب یارگیری و تدارک دیده است.
وی با بیان اینکه بازیکنان استیل آذین در دیدار با نفت از فرصتهای گلزنی به خوبی استفاده کنند اما در بازی با استقلال قطعا این فرصتهای گلزنی از دست نمیرود، افزود: استقلال همیشه نام بزرگی داشته اما فکر میکنم شرایط این تیم در جدول چندان ایده آل نیست و هنوز هماهنگی لازم برای ارائه همه تواناییهای فنی و تاکتیکی بازیکنان استقلال به وجود نیامده است، به همین دلیل اعتقاد دارم کار این تیم برای کسب امتیاز سخت تر از استیل آذین است.
مربی تیم فوتبال استیل آذین با بیان اینکه دیدار با استقلال تنها یک امتیاز دارد، اضافه کرد: شاید پیروزی برابر استقلال ما را به لحاظ روحی در شرایط بهتری قرار دهد اما فکر میکنم هر بازی شرایط خاص خودش را دارد، بنابراین ما به این بازی هم مثل سایر بازیها نگاه میکنیم و حتی در صورتی که آنها را شکست هم بدهیم، مغرور نخواهیم شد.
پیروانی با بیان اینکه با انجام ریکاوری مناسب شرایط را برای استفاده از دو بازیکن ملی پوش استیل آذین مقابل استقلال فراهم میکند، اظهار داشت: تیم ملی همواره نسبت به تمام باشگاهها اولویت دارد اما مدیران و دست اندرکاران این تیم باید طوری حرکت و برنامهریزی کنند که اجازه انتقاد به کسی را ندهند
پیروانی در پایان گفت: متاسفانه تیم ملی ما در چند وقت اخیر چندان منطقی برنامه ریزی و حرکت نکرده و این امر اصلا به نفع باشگاهها و تیم ملی نیست.
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