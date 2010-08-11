نخستین جشنواره تخصصی "ایران بانک 2010" در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اسماعیلی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد برگزاری جشنواره تخصصی ایران بانک اظهار داشت: با توجه به بسترهای اقتصادی ایجاد شده و روند رو به پیشرفت صنعت بانکداری در ایران و ورود بانکهای خصوصی به جرگه بانکداری کشور، خصوصی شدن برخی از بانکهای صاحب نام و مطرح دولتی زمزمه و فراهم شدن مقدمات کلی فعالیت بانکهای خارجی در داخل کشور، زنگ شروع رقابت را در بانکداری ایران به صدا در آورد.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط، برگزاری یک جشنواره تخصصی ضروری به نظر می رسید که این جشنواره هم اکنون با حضور تمامی بانکها و موسسات مالی و اعتباری و بیمه ای در قالب غرفه هایی مجهز برای ارائه به عموم مردم و متخصصان این بخش انجام می پذیرد که خوشبختانه با استقبال گرم و امیدبخش مخاطبان مواجه شده و با تشکیل دبیرخانه، ارکان جشنواره ایران بانک2010 پایه ریزی و اقدامات لازم، جهت برگزاری، تدوین و برنامه ریزی و عملیاتی گردیده است.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره با مشارکت بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و شرکت های بیمه ای در ساری برگزار خواهد شد و این جشنواره، اولین جشنواره ای است که در این سطح و این وسعت تبلیغات و این برنامه های متنوع در منطقه شمال برگزار خواهد شد که در نوع خود بی نظیر بوده و اساتید، صاحب نظران و مدیران بانکداری و جمعی از مسئولان بانک مرکزی، مدیران شبکه بانکی کشور، اساتید و صاحبنظران دانشگاهی و فعالان و شاغلان واحدهای بازاریابی و روابط عمومی در محیطی کاملا علمی و صمیمی به ارائه دانش ، تجربیات علمی خویش ، مبادله افکار و انتقال تجارب خواهند پرداخت.

اسماعیلی گفت: از دیگر ویژگی های جشنواره ایران بانک2010، کنفرانس جانبی آن است که با حضور و سخنرانی چند استاد برجسته خارجی از کشورهای مختلف همراه است که مطالب خود را با استفاده از ترجمه همزمان ایراد خواهند کرد.

وی تصریح کرد: آموزش و فرهنگسازی در بانکداری الکترونیکی، آموزش منابع انسانی در بانکداری الکترونیکی، راهکارهای اطلاع رسانی عمومی در مورد فناوری های جدید بانکی، موانع و چالشها پیش روی خدمات بانکداری الکترونیکی در ایران، الگوها و استراتژی های بانکداری الکترونیکی، رضایتمندی و عوامل موثر بر رضایت مشتریان بانکها ، بازاریابی اینترنتی در بانکداری ، چالشهای ارائه خدمات در نظام بانکداری الکترونیکی ایران ، روانشناسی امور مشتریان در زمینه بانکداری الکترونیکی از عمده محورهای « نخستین جشنواره بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و بیمه ای سراسر کشور» است.

پایگاه اینترنتی www.ntpco.ir به منظور اطلاع رسانی بیشتر درباره این جشنواره تخصصی راه اندازی شده است که به راحتی در دسترس عموم قرار دارد.

تمام فرم های ثبت نام و اطلاعات تکمیلی در این پایگاه اینترنتی موجود بوده و علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، ثبت نام و ... به آن مراجعه کرده و یا با دبیرخانه این جشنواره توسط پست الکترونیک به نشانی info@ntpco.irو یا با شماره 01512252661 ارتباط برقرار نمایند و تلفن 09118238511پاسخگوی پرسش های احتمالی علاقمندان می باشد.

بدیهی است بروشور این کنفرانس و دیگر اطلاعات درخواستی ، برای آنان ایمیل خواهد شد.

سخنرانی های علمی و مقالات کنفرانس جانبی جشنواره علاوه بر درج در پایگاه اینترنتی ،CD و کتاب جشنواره به شکل پوسترهای خلاصه نویسی شده در طول جشنواره ، معرفی خواهند شد توسعه بانکداری الکترونیکی و بازایابی خدمات بانکی و بیمه ای ازجمله آرمان هایی است که توسط برگزار کنندگان این جشنواره دنبال می شود.