اجرای رزمایش دریایی همت در گلستان موفقیت آمیز بود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سردار حمید عطایی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در زمینه این رزمایش افزود: بالابردن سطح آموزش و آمادگی کارکنان در مأموریت های محوله مهمترین اهداف برگزاری رزمایش دریایی همت بوده است.



وی اظهار داشت: استان گلستان بر اساس آخرین بررسی ها انجام شده دارای 348 کیلومتر مرز خشکی و 90 کیلومتر مرز آبی با کشور همسایه بوده و رزمایش دریایی نیز در نوار شرقی دریای خزر در محدوده آبهای شهرستان بندرترکمن انجام شد.

رئیس پلیس گلستان هدف از برگزاری این رزمایش را آشنایی یگان دریابانی با مأموریت های محوله و آمادگی آنان در دفاع از مرزهای آبی عنوان کرد و گفت: در این رزمایش عملیات کنترل و جلوگیری از تردد های غیر مجاز نیز تمرین شد.

سردارعطایی به اقدامات انتظامی استان پس از تشکیل فرماندهی مرزبانی اشاره کرد و گفت: پس از تشکیل فرماندهی مرزبانی ناجا در 16 استان کشور، استان گلستان نیز ساختار جدید مرزبانی را در استان تشکیل داد و با تقویت نیروها و تجهیز امکانات گامهای مهمی را در تأمین امنیت مرزهای آبی و خاکی برداشته است.

وی گفت: آموزش و آمادگی کارکنان به عنوان دو اصل مهم در مرزبانی مورد توجه قرار گرفته که در نهایت منجر به ایجاد امنیت پایدار در جامعه خواهد شد.