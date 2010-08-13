ایرج میلانی، کارگردان و تهیهکننده مجموعه "سفرهای دور و دراز" درباره تهیه این برنامه برای نوجوانان به خبرنگار مهر گفت: پخش برنامههایی با موضوع ایرانگردی، طبیعت و ... برای بزرگسالان بیشتر جنبه سرگرمکنندگی و افزایش اطلاعات عمومی را دارد، چرا که آنها مسیر زندگیشان را مشخص کردهاند، ولی برای بچهها این طور نیست.
وی افزود: آنها نه تنها با دیدن این نوع برنامهها سرگرم میشوند، بلکه راه زندگی خود را میتوانند پیدا کنند. برنامه "سفرهای دور و دراز" سعی دارد راه زندگی را به بچهها آموزش دهد تا آنها خودشان مسیرشان را انتخاب کنند. به هر حال ساخت چنین برنامهای برای نوجوانان ضرورت دارد. البته باید برنامهساز با آگاهی این کار را انجام دهد تا تاثیرگذار باشد.
میلانی ادامه داد: "سفرهای دور و دراز" با هدف ارتقای نگاه علمی در نوجوانان به محیط پیرامونشان و همچنین شناخت عرصههای فرهنگی و طبیعت ایران تهیه میشود. البته همزمان با پخش، بخشهای باقیمانده از این مجموعه ضبط میشود.
مجموعه "سفرهای دور و دراز" کاری از گروه کودک و نوجوان شبکه دوسیما است که جمعهها ساعت 16 از این شبکه پخش میشود.
نظر شما