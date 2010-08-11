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۲۰ مرداد ۱۳۸۹، ۱۸:۵۶

سوادکوهی خبر داد:

طرح فرهنگ یاران ترافیک با حضور 37 هزار فرهنگی مازنی اجرا می شود

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران گفت: طرح فرهنگ یاران ترافیک با حضور 37 هزار فرهنگی استان اجرایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان علی سوادکوهی عصر چهارشنبه در جلسه فرهنگ یاران ترافیک در آموزش و پرورش مازندران، فرهنگ یاران ترافیک از عوامل نهادینه ساز فرهنگ ترافیکی در استان هستند.

وی خاطرنشان کرد: این طرح با مشارکت 37 هزار فرهنگی مازندران در جهت انتظام بخشی و فرهنگ سازی مقرارت عبور و مرور در شهرها اجرا می شود.
 
وی تصریح کرد: این طرح با آموزش مدیران سطوح بالا در آموزش و پرورش و توجیه مسائل و مقررات راهنمایی و رانندگی به آنان در گسترش فرهنگ ترافیک تاثیر بسزایی دارد.
 
سوادکوهی افزود: آموزش و پرورش با توجه به در اختیار داشتن نیروی عظیم فرهنگی در جامعه می تواند در اصلاح و تغییر فرهنگ ترافیک و کاهش تخلفات و تصادفات رانندگی و تلفات انسانی موثر باشد.
 
وی خاطرنشان کرد: در ایران سالانه بالغ بر 200 هزار نفر در اثر تصادفات رانندگی مصدوم می شوند که ضایعات جبران ناپذیری را بر جامعه تحمیل می کنند.
کد مطلب 1132286

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