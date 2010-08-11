طرح فرهنگ یاران ترافیک با حضور 37 هزار فرهنگی مازنی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان علی سوادکوهی عصر چهارشنبه در جلسه فرهنگ یاران ترافیک در آموزش و پرورش مازندران، فرهنگ یاران ترافیک از عوامل نهادینه ساز فرهنگ ترافیکی در استان هستند.

وی خاطرنشان کرد: این طرح با مشارکت 37 هزار فرهنگی مازندران در جهت انتظام بخشی و فرهنگ سازی مقرارت عبور و مرور در شهرها اجرا می شود.

وی تصریح کرد: این طرح با آموزش مدیران سطوح بالا در آموزش و پرورش و توجیه مسائل و مقررات راهنمایی و رانندگی به آنان در گسترش فرهنگ ترافیک تاثیر بسزایی دارد.

سوادکوهی افزود: آموزش و پرورش با توجه به در اختیار داشتن نیروی عظیم فرهنگی در جامعه می تواند در اصلاح و تغییر فرهنگ ترافیک و کاهش تخلفات و تصادفات رانندگی و تلفات انسانی موثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: در ایران سالانه بالغ بر 200 هزار نفر در اثر تصادفات رانندگی مصدوم می شوند که ضایعات جبران ناپذیری را بر جامعه تحمیل می کنند.