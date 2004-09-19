فيلمبرداري " سر تو بدزد رفيق " تا 4 هفته ديگر ادامه مي يابد

علي عبدالعلي زاده، كارگردان اين فيلم سينمايي در گفت و گو با خبرنگار سينمايي "مهر"، ضمن اعلام اين مطلب گفت : تاكنون حدود 15 درصد از فيلمبرداري اين اثر انجام شده است و طي 25 روز آينده اين مرحله به پايان مي رسد. با پايان مرحله فيلمبرداري، تدوين فيلم به وسيله وحيد نيكخواه آزاد آغاز خواهد شد.



لازم به ذكر است فيلم سينمايي "سرتو بدزد رفيق" از جمله آثار عرصه كودك و نوجوان به شمار مي رود. فيلمنامه اين اثر به وسيله عبدالعلي زاده به نگارش درآمده است و در آن داستان يك راننده تريلي روايت مي شود كه به وسيله يك موجود عروسكي به گروگان گرفته مي شود. "سرتو بدزد رفيق" مانند "تارزن و تارزان" ( ديگر ساخته همين كارگردان ) مجموعه اي ازشخصيت هاي عروسكي و زنده را در خود جاي داده است.



در اين فيلم كه تصاوير آن در تهران و چند شهر شمالي كشور ضبط خواهد شد، كاظم شهبازي به عنوان مدير فيلمبرداري، غلامرضا گمركي در سمت مدير توليد، علي راست گفتار به عنوان آهنگساز، عليرضا ابراهيم آبادي در مقام عروسك گردان و نيما فلاح به عنوان نقش پرداز اصلي با فيلم همكاري مي كنند. همچنين تهيه كننده اين فيلم را علي عبدالعلي زاده عهده دار است.



يادآور مي شود فيلم سينمايي " سيزده گربه روي شيرواني " از آثار همين كارگردان به تازگي بر پرده سينماها رفته است. داستان اين فيلم درباره چند گربه است كه از فضا مي آيند و ماجراهايي را در زمين به وجود مي آورند.