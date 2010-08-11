15 مجتمع آموزشی در منطقه مرزی شرق گلستان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حمیدرضا صادقی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در مراوه تپه افزود: پنج هزار و 994 دانش آموز ابتدایی و راهنمایی در قالب این مجتمعهای آموزشی ساماندهی و از امکانات آموزشی و پرورشی برای تحصیل بهره مند می شوند.

وی اظهار داشت: این مجتمعهای آموزشی با حداقل شش واحد آموزشی یا 200 دانش آموز ایجاد شده و فعالیت خود را از ابتدای سال تحصیلی آینده آغاز می کنند.

وی خاطرنشان کرد: 98 آموزشگاه از مجموع 115 آموزشگاه شهرستان مراوه تپه در قالب 15 مجتمع آموزشی ساماندهی شده است.



صادقی در زمینه طرح بهسازی مدارس در این شهرستان گفت: طرح بهسازی مدارس در 23 آموزشگاه شهرستان در دست اجراست.

رئیس اداره آموزش و پرورش مراوه تپه گفت: این طرح با هزینه ۱۰ میلیون تومانی و با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان، اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان و بسیج سازندگی در سطح ۲۳ آموزشگاه منتخب شهرستان و به مدت دو ماه اجرا می شود.



وی گفت: در این طرح که به نام هجرت ۳ نام دارد ۴۰ دانش آموز به همراه مربیان علاوه بر شرکت در برنامه های فرهنگی و تربیتی شامل کلاسهای قرآن، نماز، احکام و مسابقات فرهنگی و ورزشی به بهسازی فضاهای آموزشی نیز مشغول هستند



وی افزود: طرح بهسازی فضاهای آموزشی شهرستان مراوه تپه همه ساله با برنامه ریزی بسیار مناسب حوزه معاونت پرورشی و با اهداف فرهنگی، تربیتی و آموزش دانش آموزان با شیوه های زندگی و آشنایی با مشاغل مختلف در سطح مدارس شهرستان اجرا می شود.