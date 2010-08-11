سرانه مصرف گاز در استان لرستان کاهش یافت

علی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در سال گذشته حجم مصرف گاز در استان هزار و 169 میلیون متر مکعب بود که این میزان در سال قبل از آن هزار و 121 میلیون متر مکعب بوده است.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش بیش از 18 هزار مشترک جدید به جمع مشترکان استان شاهد کاهش سرانه مصرف بوده ایم و این امر نشان دهنده توجه مردم به صرفه جویی در مصرف گاز بوده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان ابراز امیدواری کرد که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها شاهد کاهش در حدود 20 درصدی مصرف گاز باشیم.

گودرزی با اشاره به اینکه بیشترین کاهش مصرف در حوزه مصارف اماکن مذهبی و مساجد و کمترین آن در بخش تجاری - خدماتی بوده است، افزود: فرهنگسازی در راستای بهینه کردن مصرف گاز طبیعی نقش اساسی را در زمینه کاهش مصرف گاز طبیعی داشته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حال حاضر 14 شهر این استان از نعمت گاز برخوردار هستند، یادآور شد: گازرسانی به کلیه شهرهای استان لرستان تا سال 91 به بهره برداری خواهد رسید.

گودرزی اظهار داشت: در حال حاضر 14 شهر استان از مجموع 23 شهر از نعمت گاز بهره مند هستند و در سال 89 نیز چهار شهر سراب دوره، ویسیان، چغابل و معمولان به بهره برداری خواهند رسید.