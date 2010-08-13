"تماس" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل 14 داستان از 20 داستان کوتاه مجموعه "داستانهای جایزه ادبی اُهنری 2008" است و داستانهای "تماس"، "برای چه میخواهید بدانید؟" و "جنون دو نفری" سه داستان منتخب این مجموعه هستند.
جایزه داستان کوتاه اُهنری هر سال به یاد نویسنده مشهور آمریکایی برگزار میشود و آثار منتخب در مجموعهای گرد میآیند که این کتاب نیز از آن جمله است.
تمام داستانهایی که برای این جایزه درنظر گرفته میشوند باید به زبان انگلیسی نوشته شده و در نشریات ایالات متحده آمریکا یا کانادا به چاپ رسیده باشند. این آثار از سوی جراید مربوطه به دفتر بنیاد جایزه اُهنری فرستاده میشوند و هیئت داوران سه اثر را بهعنوان منتخب اعلام میکند.
در داستان "تماس" نوشته الکسی زنتنر میخوانیم: ماه سپتامبر بود که من و بقیه بچهها به تماشای رود رفتیم. تا چشم کار میکرد درختان بیسری بود که مردها داخل آب انداخته بودند. پدر که سرکارگر بود، بالای سراشیبی رود ایستاده بود، روبه مردها نعره میزد، دست ناقصش را تکان میداد و از آنها میخواست الوارها را داخل آب بیندازند…
دو نویسنده منتخب دیگر این مجموعه عبارتند از آلیس مونرو و ویلیام ترور که هر دو از نویسندگان بنام و مشهور معاصرند.
کتاب "تماس" با شمارگان 2200 نسخه در 361 صفحه به قیمت 6600 تومان منتشر شده است.
