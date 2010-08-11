شرایط تامین آب و منابع آبی در کشور مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید مهدی ثمره هاشمی ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در بیرجند، افزود: این درحالیست که آب به شکل نامطلوبی در کشور به هدر می رود و مصرف بی رویه دارد.

وی در خصوص هدر رفت آب در کشور عنوان کرد: بخش اعظمی از هدر رفت آب به دلیل وجود شبکه های فرسوده در کشور است.

ثمره هاشمی با بیان اینکه ایران از لحاظ جغرافیایی یک کشور خشک و نیمه خشک بوده و میانگین بارندگی سالانه آن 250 میلی متر است، اظهار داشت: متوسط میزان بارندگی در ایران کمتر از یک سوم جهانی است لذا استفاده بهینه از منابع آبی یک ضرورت است.

وی به میزان سرانه آب در کشور اشاره کرد و بیان داشت: میانگین مصرف سرانه آب در کشور 160 تا 170 لیتر برای هر فرد ایرانی در شبانه روز است و این رقم در تهران به بیش از 300 لیتر می رسد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اجرای طرحهای آبرسانی به شهرها را گرانقیمت دانست و گفت: اجرای پروژه های همچون آبرسانی غدیر و تامین آب شرب 22 شهر و هزار روستای استان خوزستان از منابع آب کارون و دز و آبرسانی به شهرهای حاشیه خلیج فارس و بندر لنگه از جمله این طرح ها است.

ثمره هاشمی بر اهمیت صرفه جویی در مصرف آب در کشور تاکید کرد و ادامه داد: با توجه به منابع محدود آبی چاره ای جز استفاده از انتقال آب از دریا نداریم که در این زمینه شیرین سازی آب از دریای عمان و خلیج فارس برای استان کرمان و برخی از استانهای دیگر مطرح است.

به گفته وی در صورتی که روش مصرف آب را اصلاح نکنیم و سیاستهای الگوی مصرف را بکار نگیریم قطعا با مشکلات جدی در تامین آب و کمبود منابع آبی مواجه خواهیم شد.

مشاور وزیر نیرو در پایان با بیان اینکه کشور ما به دلیل وضعیت نابسامان در مصارفی همچون برق ، بنزین ، گاز و دارو و بویژه آب کشوری مصرفی و اسراف گرا است یادآور شد: روند بارش در کشور نشان می دهد که میزان بارندگی در کشور تغییر کرده و سالانه به مناطق خشک افزوده می شود.