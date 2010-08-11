عرضه 4 پالایشگاه با رفع مشکلات واگذاری/ بیمه دانا دوشنبه آینده در بورس

به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا رستمی عصر امروز در مراسم معارفه شرکت بیمه دانا قبل از عرضه سهام در بورس، از آمادگی سهام 12 شرکت برای عرضه در بورس در سال جاری خبرداد و افزود: سهام سه شرکت از این تعداد هم اکنون آماده واگذاری است.

معاون ناشران شرکت بورس و اوراق بهادار تهران با بیان اینکه بیمه دانا جزو سه شرکت مذکور است که سهامش در روز دوشنبه هفته آینده 25 مردادماه در بورس عرضه می شود، در مورد واگذاری سهام پالایشگاهها در بورس گفت: امیدنامه چند پالایشگاه تهیه شده و بحثهایی نیز در این خصوص بین سازمان خصوصی سازی و شرکت پالایش و پخش صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: اگر مشکلات مربوط به واگذاری سهام پالایشگاهها حل شود، سهم پالایشگاههای اراک، آبادان، شیراز و کرمانشاه به سرعت عرضه می شود.

رستمی سهام بیمه پارسیان و بانک سرمایه را نیز دو شرکت دیگری که به زودی عرضه خواهند شد، نام برد و اظهارداشت: شرکتهای بیمه ای که خصوصی سازی شده اند، بازدهی خوبی را برای سهامداران خود داشته اند.

معاون شرکت بورس و اوراق بهادار در مورد سهام بیمه دانا گفت: روند ورود سهام این شرکت به بورس پروسه ای طولانی را طی کرد.

وی با بیان اینکه این شرکت باید ارتباط مستقیم با بازار سرمایه داشته باشد، تاکید کرد: با توجه به دستور بیمه مرکزی برای افزایش سرمایه به میزان 40 میلیارد تومان، شرکت بیمه دانا باید تا پایان شهریورماه امسال به فکر گزارش توجیهی باشد.