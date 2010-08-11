ساعات پاسخگویی آنلاین دفتر آیت الله مکارم افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این اطلاعیه آمده است: با توجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و استقبال کاربران از بخش پاسخگویی آنلاین و تقاضای افزایش و تکمیل ساعات ارائه این خدمت، به اطلاع می‌رساند ساعت پاسخگویی به احکام شرعی به زبان فارسی که تاکنون از ساعت 7 تا 24 بوده، به ساعت 9 الی 20 و 22 الی 4 بامداد و پاسخگوئی به مسائل اعتقادی که تاکنون از ساعت 10 الی 12 بوده به ساعت 10 الی 15 و 23 الی 1 بامداد افزایش یافت.



ساعت پاسخگویی آنلاین به احکام شرعی به زبان‌های عربی که از ساعت 22 تا 24 بوده به ساعت 16 تا 20 و انگلیسی که از ساعت 22 تا 24 بوده به ساعت 15 تا 17 و 22 تا 24 و اردو که از ساعت 17 تا 19 بوده به ساعت 16 تا 20 افزایش یافت.



در پایان اطلاعیه‌ آمده است: مقلدین می‌توانند بدون داشتن شناسه در گوگل و تنها با نصب نرم‌افزار فلش پلیر با کارشناسان پاسخگویی این شناسه همه روزه به غیر از ایام تعطیل ارتباط برقرار کنند.