به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این اطلاعیه آمده است: با توجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و استقبال کاربران از بخش پاسخگویی آنلاین و تقاضای افزایش و تکمیل ساعات ارائه این خدمت، به اطلاع میرساند ساعت پاسخگویی به احکام شرعی به زبان فارسی که تاکنون از ساعت 7 تا 24 بوده، به ساعت 9 الی 20 و 22 الی 4 بامداد و پاسخگوئی به مسائل اعتقادی که تاکنون از ساعت 10 الی 12 بوده به ساعت 10 الی 15 و 23 الی 1 بامداد افزایش یافت.
ساعت پاسخگویی آنلاین به احکام شرعی به زبانهای عربی که از ساعت 22 تا 24 بوده به ساعت 16 تا 20 و انگلیسی که از ساعت 22 تا 24 بوده به ساعت 15 تا 17 و 22 تا 24 و اردو که از ساعت 17 تا 19 بوده به ساعت 16 تا 20 افزایش یافت.
در پایان اطلاعیه آمده است: مقلدین میتوانند بدون داشتن شناسه در گوگل و تنها با نصب نرمافزار فلش پلیر با کارشناسان پاسخگویی این شناسه همه روزه به غیر از ایام تعطیل ارتباط برقرار کنند.
در آستانه ماه مبارک رمضان؛
ساعات پاسخگویی آنلاین دفتر آیت الله مکارم افزایش یافت
قم - خبرگزاری مهر: دفتر آیت الله مکارم شیرازی با صدور اطلاعیهای از افزایش ساعات پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی توسط این دفتر خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این اطلاعیه آمده است: با توجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و استقبال کاربران از بخش پاسخگویی آنلاین و تقاضای افزایش و تکمیل ساعات ارائه این خدمت، به اطلاع میرساند ساعت پاسخگویی به احکام شرعی به زبان فارسی که تاکنون از ساعت 7 تا 24 بوده، به ساعت 9 الی 20 و 22 الی 4 بامداد و پاسخگوئی به مسائل اعتقادی که تاکنون از ساعت 10 الی 12 بوده به ساعت 10 الی 15 و 23 الی 1 بامداد افزایش یافت.
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