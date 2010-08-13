"هملت شاهزاده دانمارک" به کتابفروشیها آمد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب از سری کتابهای "تصویری از ادبیات کلاسیک جهان" است که در آنها 22 داستان برگزیده از کتاب مشهورو چهار جلدی"سیری در بزرگترین کتابهای جهان" به زبانی ساده و به اختصار برای خوانندگان بررسی می‌شود.

راز بقای هملت و رمز محبوبیت او در چیست و چه ویژگیهایی این نمایشنامه منظوم را که شکسپیر در آخرین سالهای قرن شانزدهم نوشت از آن زمان تا امروز بر دیگر آثار مشابه، برتر و عالی‌تر می‌سازد؟ کتاب "هملت شاهزاده دانمارک" در پی پاسخ‌گویی به این سوال و سوالاتی مشابه است.

ویلیام شکسپیر شاعر و نمایشنامه‌نویس انگلیس را بزرگترین درام نویس تاریخ نامیده‌اند. منتقدین جایگاه عظیمی برای نمایشنامه‌هایش به علت توصیف دقیق و تحلیلهای عالی از روانشناسی افراد قائل هستند.

نامهای هملت، مکبث، رومئو و ژولیت و بسیاری دیگر برای هنرمندان چند قرن اخیر جهان مترادف اوج هنر دراماتیک است.



کتاب "هملت شاهزاده دانمارک" با شمارگان 3000 نسخه در 35 صفحه و به قیمت 1300 تومان منتشر شده است.

