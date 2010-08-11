33 بیمارستان عمومی و تخصصی در مازندران فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در نکاء، محمد مهدی ناصحی عصر چهارشنبه در مراسم انتخابات مجمع خیرین سلامت شهرستان با مثبت ارزیابی کردن شاخص های بهداشتی در کشورمان اظهار داشت: خوشبختانه کشورمان اکنون از برترین های منطقه در شاخص های بهداشتی است وگاها در برخی از موارد نزدیک کشورهای پیشرفته تلاش می کند.

وی خاطرنشان کرد: مشکل فعلی مردم محتاج بودن به نان شب نیست بلکه مردم در بخش سلامت دغدغه فراوان دارند که باید در برطرف کردن آن تلاش و کار مضاعف انجام شود و همه دست بکار شویم.

این مسئول بهداشت و درمان مازندران بیان داشت: در سال 57 تعداد اندکی بیمارستان در مازندران بوده که در بخش عمومی فعال بوده است واکنون به برکت انقلاب ونظام 33 بیمارستان با خدمات تخصصی وفوق تخصصی در مازندران فعال است.

ناصحی با اشاره به بالا بودن تعرفه های بهداشت ودرمان خاطر نشان کرد : امروز بخش سلامت از مهمترین دغدغۀ مردم است وحداقل 55 درصد خدمات بهداشتی ودرمان توسط مردم پرداخت می شود که در برخی از موارد به دلیل عدم بنیه مالی سرپرست خانوار موجبات وفروپاشی خانواده را فراهم می اورد که در این راستا خیرین سلامت باید به کمک جامعه بشتابد.

وی ادامه داد: خیرین همچنان که به احداث بنا واهداء زمین جهت ساخت وساز کمک می کنند می توانند در جهت کمک به مسحقین امر بهداشت ودرمان نیز گام بردارند که تشکیل مجمع خیرین سلامت در نکا یکی از راههای کمک به این قشر از جامعه است .

ناصحی اضافه کرد: اکنون در امر درمان مازندران با دارا بودن بیمارستانهای تخصصی و با بهره مندی و برخورداری از پیشرفت های علم بهداشتی و درمانی همچون سی تی اسکن، ام آر آی، آی سی یو، جراحی قلب باز و... نیازمند پایتخت و استان های دیگر نیستیم و دارای امنیت درمانی هستیم.

وی ادامه داد: با توجه به برآورده نمودن بسیاری از نیازهای درمانی و بهداشتی این شهرستان همچنان از بسیاری از امکانات بی بهره ایم که کمبودهای فضا برای ایجاد مرکز دیالیز ودرمانگاه تخصصی تالاسمی وحمایت از بیماران خاص، تشکیل انجمن کمک به بیماران خاص از جمله نیازهای مهم استان بوده که نیازمند کمک و مساعدت دولت و همگامی مسئولین و خیرین است.