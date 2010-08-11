  1. استانها
  2. قم
۲۰ مرداد ۱۳۸۹، ۲۰:۰۷

ایزآ آوا:

روابط فرهنگی ملتهای ایران و ژاپن رو به گسترش است

روابط فرهنگی ملتهای ایران و ژاپن رو به گسترش است

قم - خبرگزاری مهر: دبیر اول سفارت ژاپن در تهران گفت: با توجه به روابط دیپلماتیک 80 ساله ایران و ژاپن، خوشبختانه هر روز شاهد پیشرفت و گسترش روابط فرهنگی میان دو دولت هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، ایزآ آوا بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی اظهار داشت: روابط دیپلماتیک ایران و ژاپن به 80 سال رسید و ما در سفارت ژاپن درصدد هستیم فرهنگ و تمدن ایرانی را به ملت ژاپن و فرهنگ و تمدن ژاپن را به ملت ایران بیش از پیش معرفی کنیم.

دبیر اول سفارت ژاپن در تهران تاکید کرد: ما امروز شاهد تعاملات علمی و فرهنگی قابل ملاحظه‌ای میان دولت و ملت بزرگ ایران و ژاپن هستیم و امیدوارم این تعاملات هرچه زودتر به اوج خود برسد.

وی با ابراز خرسندی از سفرش به شهر مقدس قم افزود: برای من امروز، روزی پر از خاطرات بیاد ماندنی است.

آیزا آوا خاطرنشان کرد: وجود چنین مراکز علمی و پژوهشی در شهر کوچکی مانند قم برای من خیلی جالب و شگفت‌آور است.

در ادامه جلسه خانم آیکو شیباتا مسئول فرهنگی سفارت ژاپن در تهران ضمن ابراز خرسندی از سفر به شهر قم خواستار گسترش تعاملات علمی و فرهنگی شهر قم با مراکز علمی و پژوهشی کشور ژاپن شد.

کد مطلب 1132354

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها