روابط فرهنگی ملتهای ایران و ژاپن رو به گسترش است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، ایزآ آوا بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی اظهار داشت: روابط دیپلماتیک ایران و ژاپن به 80 سال رسید و ما در سفارت ژاپن درصدد هستیم فرهنگ و تمدن ایرانی را به ملت ژاپن و فرهنگ و تمدن ژاپن را به ملت ایران بیش از پیش معرفی کنیم.
دبیر اول سفارت ژاپن در تهران تاکید کرد: ما امروز شاهد تعاملات علمی و فرهنگی قابل ملاحظهای میان دولت و ملت بزرگ ایران و ژاپن هستیم و امیدوارم این تعاملات هرچه زودتر به اوج خود برسد.
وی با ابراز خرسندی از سفرش به شهر مقدس قم افزود: برای من امروز، روزی پر از خاطرات بیاد ماندنی است.
آیزا آوا خاطرنشان کرد: وجود چنین مراکز علمی و پژوهشی در شهر کوچکی مانند قم برای من خیلی جالب و شگفتآور است.
در ادامه جلسه خانم آیکو شیباتا مسئول فرهنگی سفارت ژاپن در تهران ضمن ابراز خرسندی از سفر به شهر قم خواستار گسترش تعاملات علمی و فرهنگی شهر قم با مراکز علمی و پژوهشی کشور ژاپن شد.
قم - خبرگزاری مهر: دبیر اول سفارت ژاپن در تهران گفت: با توجه به روابط دیپلماتیک 80 ساله ایران و ژاپن، خوشبختانه هر روز شاهد پیشرفت و گسترش روابط فرهنگی میان دو دولت هستیم.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، ایزآ آوا بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی اظهار داشت: روابط دیپلماتیک ایران و ژاپن به 80 سال رسید و ما در سفارت ژاپن درصدد هستیم فرهنگ و تمدن ایرانی را به ملت ژاپن و فرهنگ و تمدن ژاپن را به ملت ایران بیش از پیش معرفی کنیم.
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