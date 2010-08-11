روابط فرهنگی ملتهای ایران و ژاپن رو به گسترش است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، ایزآ آوا بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی اظهار داشت: روابط دیپلماتیک ایران و ژاپن به 80 سال رسید و ما در سفارت ژاپن درصدد هستیم فرهنگ و تمدن ایرانی را به ملت ژاپن و فرهنگ و تمدن ژاپن را به ملت ایران بیش از پیش معرفی کنیم.



دبیر اول سفارت ژاپن در تهران تاکید کرد: ما امروز شاهد تعاملات علمی و فرهنگی قابل ملاحظه‌ای میان دولت و ملت بزرگ ایران و ژاپن هستیم و امیدوارم این تعاملات هرچه زودتر به اوج خود برسد.



وی با ابراز خرسندی از سفرش به شهر مقدس قم افزود: برای من امروز، روزی پر از خاطرات بیاد ماندنی است.



آیزا آوا خاطرنشان کرد: وجود چنین مراکز علمی و پژوهشی در شهر کوچکی مانند قم برای من خیلی جالب و شگفت‌آور است.



در ادامه جلسه خانم آیکو شیباتا مسئول فرهنگی سفارت ژاپن در تهران ضمن ابراز خرسندی از سفر به شهر قم خواستار گسترش تعاملات علمی و فرهنگی شهر قم با مراکز علمی و پژوهشی کشور ژاپن شد.