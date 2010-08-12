اخبار کوتاه ورزشی استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، مسابقات تیراندازی با کمان انتخابی لیگ برتر فدراسیون و لیگ کشوری بسیج در اردبیل برگزار شد. در این مسابقات بیش از 70 نفر از ورزشکاران بسیجی برادر و خواهر از اکثر استانهای کشور در سالن شش هزار نفری رضازاده اردبیل به رقابت پرداختند.

در پایان این رقابتهای کشوری و در بخش آقایان مجید غفارزاده به مقام قهرمانی دست یافت و محسن اکبری و مهدی نقوی پور به ترتیب موفق به کسب عناوین دوم و سوم شدند.

همچنین در بخش بانوان نیز زهرا محبی با کسب بالاترین امتیاز مقام اول مسابقات را به خود اختصاص داد و پوران سرباز برازنده در جای دوم ایستاد و مهری نصرالهی نیز به مقام سوم رسید.

همچنین با برگزاری مسابقات انتخابی نفرات برتر شهرستان اردبیل در رشته تیراندازی بانوان مشخص شد. این مسابقات در دو رشته تفنگ و تپانچه بادی و با حضور 25 تیرانداز در محل استادیوم تختی اردبیل برگزارشد.

در بخش تفنگ بادید نسرین ثناجو، زهرا ولی الهی و سحر ابراهیمی و در بخش تپانچه بادی نیز مریم خلیل نژاد، زهرا گلابی و سیما مکرمی به ترتیب به مقامهای اول تا سوم دست یافتند.

همایش پیشکسوتان ژیمناستیک اردبیل

همایش و گردهمایی پیشکسوتان عرصه ژیمناستیک استان اردبیل به همت هئیت ژیمناستیک و همکاری اداره کل تربیت بدنی استان اردبیل برگزار گردید.

این مراسم با حضور دبیر فدراسیون ژیمناستیک کشور، عبدالرحیم رضازاده بنیانگذار ژیمناستیک استان اردبیل و با شرکت 36نفر از صاحب نامان ملی و بین المللی ژیمناستیک اردبیل در محل خانه ژیمناستیک استان برگزار شد.

سرپرست تربیت بردنی استان در این مراسم طی سخنانی ارزش نهادن به مقام والای پیشکسوتان و زنده نگه داشتن یاد و خاطره این گنجینه های ارزشمند به نسل امروز و آینده را از مهمترین اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد.

توفیق کابلی با بیان اینکه این پیشکسوتان و افتخار آفرینان عمر و جوانی خود را در کسب افتخار و تربیت نوجوانان این استان قرار داده اند، افزود: باید در راستای اعتلا و توجه به این ورزشکاران به یاد ماندنی و استفاده از تجربیات آنها برنامه ریزی کرد.

درخشش تیم دو و میدانی نابینایان بانوان استان در مسابقات کشوری

تیم دو و میدانی نابینایان بانوان استان اردبیل با کسب دو مدال نقره و دو مدال برنز در مسابقات قهرمانی کشور خوش درخشیدند.

در این مسابقان که در مشهد برگزار می شد، مهسا امامی در کلاس ب 2 پرش طول به مقام دوم دست یافت و جمیله شیری نیز کلاس ب 3 پرتاب وزنه مقام دوم و مدال نقره این مسابقات را از آن خود کرد.

همچنین در کلاس ب 1 ماده 5000 متر حدیقه عالش زاده از تیم منتخب اردبیل به مقام سوم رسید و جمیله شیری نیز در بخش کلاس ب 3 پرتاب دیسک موفق به کسب مقام سوم و دومین مدال خود شد.

مسابقات کاراته انتخابی سبکهای آزاد استان

مسابقات کاراته انتخابی سبکهای آزاد استان در چهار رده سنی نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان برگزار شد و در بخش تیمی شهرستان اردبیل به مقام قهرمانی دست یافت.

در این مسابقات که در سالن شهید آسمانی برگزار می شد، تیم منتخب شهرستان پارس آباد و گرمی به مقامهای دوم و سوم رسیدند. در این رقابتها تیمهای منتخب شهرستانهای پارس آباد، بیله سوار، مشگین شهر ،گرمی، نیر و نمین در قالب 25 وزن حضور داشتند.

در پایان مسابقات به یک صد نفر از شرکت کنندگان تحت عنوان مقام اول، دوم، سوم و سوم مشترک احکام قهرمانی اهدا شد. قرار است ورزشکاران قهرمان به عنوان تیم منتخب استان اردبیل به مسابقات داخلی و خارجی شرکت اعزام شوند.

همزمان یک دوره مسابقه استاژ و ارتقا داوری برای سبکهای آزاد با حضور مدرس رسمی فدراسیون کاراته شیهان وحیدی رئیس شورای داوران سبکهای آزاد و 140 شرکت کننده برگزار شد.