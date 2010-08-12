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۲۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۴۵

اخبار کوتاه ورزشی استان اردبیل

اخبار کوتاه ورزشی استان اردبیل

اردبیل - خبرگزاری مهر: نتایج مسابقات تیراندازی با کمان لیگ برتر کشور، همایش پیشکسوتان ژیمناستیک اردبیل، درخشش دو و میدانی نابینایان بانوان استان در مسابقات کشوری، مسابقات کاراته انتخابی سبکهای آزاد استان و... از اخبار کوتاه ورزشی استان است.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، مسابقات تیراندازی با کمان انتخابی لیگ برتر فدراسیون و لیگ کشوری بسیج در اردبیل برگزار شد. در این مسابقات بیش از 70 نفر از ورزشکاران بسیجی برادر و خواهر از اکثر استانهای کشور در سالن شش هزار نفری رضازاده اردبیل به رقابت پرداختند.

در پایان این رقابتهای کشوری و در بخش آقایان مجید غفارزاده به مقام قهرمانی دست یافت و محسن اکبری و مهدی نقوی پور به ترتیب موفق به کسب عناوین دوم و سوم شدند.

همچنین در بخش بانوان نیز زهرا محبی با کسب بالاترین امتیاز مقام اول مسابقات را به خود اختصاص داد و پوران سرباز برازنده در جای دوم ایستاد و مهری نصرالهی نیز به مقام سوم رسید.

همچنین با برگزاری مسابقات انتخابی نفرات برتر شهرستان اردبیل در رشته تیراندازی بانوان مشخص شد. این مسابقات در دو رشته تفنگ و تپانچه بادی و با حضور 25 تیرانداز در محل استادیوم تختی اردبیل برگزارشد.

در بخش تفنگ بادید نسرین ثناجو، زهرا ولی الهی و سحر  ابراهیمی و در بخش تپانچه بادی نیز مریم خلیل نژاد، زهرا گلابی و سیما مکرمی به ترتیب به مقامهای اول تا سوم دست یافتند.

همایش پیشکسوتان ژیمناستیک اردبیل

همایش و گردهمایی پیشکسوتان عرصه ژیمناستیک استان اردبیل به همت هئیت ژیمناستیک و همکاری اداره کل تربیت بدنی استان اردبیل برگزار گردید.

این مراسم با حضور دبیر فدراسیون ژیمناستیک کشور، عبدالرحیم رضازاده بنیانگذار ژیمناستیک استان اردبیل و با شرکت  36نفر از صاحب نامان ملی و بین المللی ژیمناستیک اردبیل در محل خانه ژیمناستیک استان برگزار شد.

سرپرست تربیت بردنی استان در این مراسم طی سخنانی ارزش نهادن به مقام والای پیشکسوتان و زنده نگه داشتن یاد و خاطره این گنجینه های ارزشمند به نسل امروز و آینده  را از مهمترین اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد.

توفیق کابلی با بیان اینکه این پیشکسوتان و افتخار آفرینان عمر و جوانی خود را در کسب افتخار و تربیت نوجوانان این استان قرار داده اند، افزود: باید در راستای اعتلا و توجه به این ورزشکاران به یاد ماندنی و استفاده از تجربیات آنها برنامه ریزی کرد.

درخشش تیم دو و میدانی نابینایان بانوان استان در مسابقات کشوری

تیم دو و میدانی نابینایان بانوان استان اردبیل با کسب دو مدال نقره و دو مدال برنز در مسابقات قهرمانی کشور خوش درخشیدند.
در این مسابقان که در مشهد برگزار می شد، مهسا امامی در کلاس ب 2 پرش طول به مقام دوم دست یافت و جمیله شیری نیز کلاس ب 3 پرتاب وزنه مقام دوم و مدال نقره این مسابقات را از آن خود کرد.

همچنین در کلاس ب 1 ماده 5000 متر حدیقه عالش زاده از تیم منتخب اردبیل به مقام سوم رسید و جمیله شیری نیز در بخش کلاس ب 3 پرتاب دیسک موفق به کسب مقام سوم و دومین مدال خود شد.

مسابقات کاراته انتخابی سبکهای آزاد استان

مسابقات کاراته انتخابی سبکهای آزاد استان در چهار رده سنی نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان برگزار شد و در بخش تیمی شهرستان اردبیل به مقام قهرمانی دست یافت.

در این مسابقات که در سالن شهید آسمانی برگزار می شد، تیم منتخب شهرستان پارس آباد و گرمی به مقامهای دوم و سوم رسیدند. در این رقابتها تیمهای منتخب شهرستانهای پارس آباد، بیله سوار، مشگین شهر ،گرمی، نیر و نمین در قالب 25 وزن حضور داشتند.

در پایان مسابقات به یک صد نفر از شرکت کنندگان تحت عنوان مقام اول، دوم، سوم و سوم مشترک احکام قهرمانی اهدا شد. قرار است ورزشکاران قهرمان به عنوان تیم منتخب استان اردبیل به مسابقات داخلی و خارجی شرکت اعزام شوند.

همزمان یک دوره مسابقه استاژ و ارتقا داوری برای سبکهای آزاد با حضور مدرس رسمی فدراسیون کاراته شیهان وحیدی رئیس شورای داوران سبکهای آزاد و 140 شرکت کننده برگزار شد.

کد مطلب 1132369

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