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۲۰ مرداد ۱۳۸۹، ۲۱:۲۶

در پی دیدار چاوز و سانتوس؛

ونزوئلا و کلمبیا از آغاز فصلی نوین در روابط دو جانبه خبر دادند

ونزوئلا و کلمبیا از آغاز فصلی نوین در روابط دو جانبه خبر دادند

رئیسان جمهوری ونزوئلا و کلمبیا در دیدار امروز خود بر آغاز دوره جدیدی از روابط دوستانه بین دو کشور تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، به فاصله سه روز از آغاز به کار "خوان مانوئل سانتوس" در سمت ریاست جمهوری کلمبیا، وی و همتای ونزوئلایی اش از آغاز دور جدیدی از روابط دوستانه بین دو کشور خبر دادند.

بر این اساس چاوز و سانتوس در نخستین دیدارشان که در شهر ساحلی سانتا مارتا در کلمبیا انجام شد؛ بر لزوم بازسازی روابط دیپلماتیک دو کشور تاکید کردند. قرار شده است دو کشور با تشکیل پنج کمیسیون مشترک به بررسی راههای حل و فصل اختلافات و تنشهای موجود در منطقه دریای کاراییب بپردازند.
 
همچنین گسترش همکاریهای اقتصادی و افزایش مناسبات دو جانبه در این زمینه تا سقف 800 میلیون دلار و نیز عملیاتی کردن توافقنامه تجارت آزاد بین دو کشور از جمله وظایف کمیسیونهای مذکور عنوان شده است.
 
برگزاری این دیدار نمادین در شهر سانتامارتا که محل مرگ "سیمون بولیوار" قهرمان آزادی آمریکای جنوبی به سال 1830 میلادی است، به عنوان تلاشی از سوی دو کشور برای پایان دادن به تنشهای اخیر در روابط دو جانبه ارزیابی می شود.
 
گفتنی است پس از ادای سوگند ریاست جمهوری سانتوس و اظهارات وی، اکوادور و ونزوئلا تمایل خود را برای آغاز روابط با این کشور اعلام کردند.
کد مطلب 1132371

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