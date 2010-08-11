به گزارش خبرگزاری مهر، هور نامهونگ معاون نخست وزیر امور خارجه کامبوج بعدازظهر امروز چهارشنبه با علی لاریجانی دیدار و گفتگو کرد.

لاریجانی در ابتدای این دیدار ضمن ابراز خرسندی از روند روبه توسعه مناسبات دوستانه بین دو کشور گفت: ایران و کامبوج از ظرفیت های گسترده ای برای تقویت و گسترش همکاری های دوستانه خود برخوردار هستند که باید با برنامه ریزی مناسب از آنها بهره جست.

وی در همین راستا نقش مجالس و مراودات پارلمانی بین دو کشور را بسیار مهم خواند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل منطقه از جمله عراق، افغانستان و فلسطین اشاره کرد و با بیان اینکه مشکلات کنونی در منطقه راه حل نظامی ندارد، تاکید کرد: خروج از شرایط دشوار کنونی منطقه تنها با همکاری کشورهای منطقه امکان پذیر است.

رئیس مجلس شورای اسلامی، همچنین با تاکید بر آنکه جمهوری اسلامی ایران سلاح هسته ای را برای آرامش، امنیت و ثبات جهان مضر می داند، تاکید کرد: برنامه صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مقررات بین المللی است.

وی با اشاره به نحوه برخورد کشورهای غربی با توافق نامه تهران تصریح کرد: اینگونه رفتارها باعث افزایش بی اعتمادی خواهد شد.

هور نامهونگ وزیر خارجه کامبوج نیز در این دیدار، ایران را کشوری با فرهنگ و تمدن کهن و غنی دانست و افزود: گسترش مناسبات با جمهوری اسلامی ایران برای کامبوج از اهمیت فراوان برخوردار است و همچنین با اشاره به مذاکرات و توافقات خود در سفر جاری به تهران اظهار امیدواری کرد با اجرای این توافقات مناسبات دو کشور وارد صحنه نوینی از همکاری های دوستانه دو کشور شود.

وزیر امور خارجه کامبوج در ادامه با بیان اینکه کامبوج نیز با سیاست های مداخله جویانه آمریکا در منطقه مخالف است به موضوع فلسطین اشاره و تاکید کرد: کامبوج همواره از مردم فلسطین حمایت کرده است و معتقد است فلسطینیان باید از کشور مستقلی در سرزمین خود برخوردار باشند.

وی همچنین با بیان اینکه ایران حق برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته ای را دارد از سیاست های دوگانه قدرت های بین المللی در این زمینه انتقاد کرد.