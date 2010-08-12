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۲۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۵۳

زنجان رتبه اول یازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت را کسب کرد

زنجان رتبه اول یازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت را کسب کرد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان گفت: در یازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت که در مرکز تربیت مربی پژوهش های فنی و حرفه ای کشور و ادارات فنی و حرفه ای منطقه کرج، تهران و اصفهان برگزار شد استان زنجان در مجموع رتبه اول این رقابتها را کسب کرد.

قاسم صیادی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود:  شرکت کنندگان مازندرانی و یزدی نیز در این رقابتها مقامهای دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
 
وی ادامه داد: زنجان در رشته فناوری اطلاعات ‌کاربردهای نرم افزار نیز موفق به کسب رتبه اول شد همچنین در این رقابتها 550 نفر کارآموز به مدت 4 روز همزمان در مرکز تربیت مربی کرج، اداره کل فنی و حرفه ای منطقه کرج‌‌، تهران و اصفهان حضور داشتند.
 
صیادی افزود: این شرکت کنندگان در 26 رشته از جمله تراش و فرز‌CNC ، فناوری اطلاعات، کاربرد نرم افزار، جوشکاری، فناوری اطلاعات و پشتیبانی شبکه، طراحی صفحه های وب، کابینت سازی و فناوری خودرو رقابت کردند.
 
 مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان یادآورشد: 71 نفر از این شرکت کنندگان را بانوان تشکیل می دادند که بیشتر در رشته هایی نظیر خیاطی، فناوری اطلاعات، گرافیک و طراحی  حضور داشتند.
 
صیادی افزود:  400 نفر از این کارآموزان نیز در مرکز تربیت مربی پژوهش های فنی و حرفه ای کشور در کرج و اداره کل فنی و حرفه ای منطقه کرج و مابقی در اداره کل فنی و حرفه ای تهران و اصفهان مسابقه دادند.
 
وی ادامه داد: نفرات برتر و برگزیدگان این رقابتها پس گذراندن اردوی آمادگی به مسابقه های جهانی مهارت سال 2011 میلادی لندن در کشور انگلستان اعزام خواهند شد.
کد مطلب 1132377

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