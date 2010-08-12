جشن ثبت جهانی بازار تبریز با حضور احمدی نژاد برگزار می شود

احمد علیرضا بیگی به خبرنگار مهر در تبریز گفت: دکتر احمدی نژاد برای شرکت در جشن ثبت جهانی بازار تبریز و افتتاح آزادراه نبی اکرم(ص)، هفته چهارم آبان امسال به آذربایجان شرقی سفر خواهد کرد.

به گفته استاندار آذربایجان شرقی بیش از پنج هزار واحد مسکونی مهر این استان نیز تا آبان امسال در شهرهای بالا و زیر 25 هزار نفر آذربایجان شرقی برای افتتاح توسط رئیس جمهوری آماده خواهد شد.

بیگی تاکید کرد: مسئولان دستگاه های اجرایی موظفند تمام پروژه های عمرانی خود را که مقرر شده بود بهمن ماه مورد افتتاح قرار گیرد، تا پایان هفته چهارم آبان آماده بهره برداری کنند.