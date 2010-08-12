25 هزار مترمربع از اراضی وزارت نفت به مسکن مهر تبریز اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی چهارشنبه شب در نشست اعضای شورای مسکن آذربایجان شرقی گفت: با پیگیری های صورت گرفته این مصوبه هیئت دولت که در جریان دور دوم سفر استانی رئیس جمهور به آذربایجان شرقی به تصویب رسیده بود، برای اجرا ابلاغ شد.

وی اضافه کرد: با فروش اراضی یادشده، درآمد بدست آمده برای ارائه خدمات به صاحبان مسکن مهر و تامین زیرساختهای این پروژه در تبریز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

استاندار آذربایجان شرقی گزارش مسئولان ذیربط در بخش مسکن مهر را امیدبخش و دلگرم کننده برای عموم مردم دانست و افزود: شرایط فعلی پیشرفت پروژه مسکن مهر در آذربایجان شرقی با ادوار گذشته قابل مقایسه نیست و قدردانی از تلاش مسئولان استان ضرورت دارد.

بیگی همچنین اختصاص 2.5 درصد از سهم 400 میلیارد تومانی وزارت نیرو در تامین زیرساختهای مسکن مهر آذربایجان شرقی را ناکافی دانست و افزود: پیگیری های لازم برای افزایش این سهم بعمل خواهد آمد ولی در صورت عدم نتیجه دادن اقدامات متعارف، مدیریت ارشد آذربایجان شرقی با کمک نمایندگان مجلس و دیگر اهرم های سیاسی افزایش این سهم را تا رسیدن به نتیجه، تعقیب خواهد کرد.

وی تلاش مسموم کننده عده ای برای انحراف افکار عمومی در زمینه مسکن مهر را مورد انتقاد قرار داد و با تاکید بر اینکه تلاش های این عده ادامه خواهد داشت، افزود: واقعیت ها چیز دیگری است به طوریکه حضور اخیر وزیر مسکن و افتتاح چند واحد از مسکن مهر در آذرشهر تمام این تلاش ها را بی اثر کرد و اکنون نیز دستگاه های خدمت رسان در آذربایجان شرقی با احساس مسئولیت بیشتر در تلاشند با آماده سازی این پروژه اساسی و کلیدی، نشاط و سرزندگی را در بین مردم شاهد باشند.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با بیان اینکه مشکل معارضان اراضی پروژه مسکن مهر تبریز نیز حل و فصل شده است، اظهار داشت: نیروی انتظامی باید قبل از حضور ساکنین این واحدها یگان های پلیس را در شهرجدید سهند فعال کند زیرا هر اتفاق سوء، این پروژه را تحت تاثیر قرار داده و کام مردم را تلخ خواهد کرد.

بیگی از پیشنهاد مدیرکل تعاون آذربایجان شرقی مبنی بر ورود بخش تعاون به تامین انرژی مورد نیاز واحدهای مسکن مهر تبریز استقبال کرد و افزود: پیشنهاد اداره کل تعاون باید در کمیته راهبردی شورای مسکن مهر مورد بررسی قرار گرفته و سپس به مورد اجرا گذاشته شود.

استاندار آذربایجان شرقی به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از نیمه دوم امسال اشاره و خاطر نشان کرد: با توجه به این موضوع، می توان از نسل جدید تولیدکننده های انرژی نظیر سلول های خورشیدی نیز بهره گرفت.

بیگی از آمادگی کشور چین برای سرمایه گذاری و حتی انتقال تکنولوژی تولید انرژی از سلول های خورشیدی خبر داد و گفت: بهای استفاده از فناوری چینی نسبت به فناوری مشابه کانادایی حدود یک دهم است و چینی ها نیز برای مطالعه و اجرای این طرح در آذربایجان شرقی ابراز علاقه کرده اند.