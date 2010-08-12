می خواهند هواداران تراکتور را قربانی کنند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمدحسین جعفری چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران با تاکید بر هوشیاری هرچه تمامتر در برابر شیطنتهای برخی عناصر، از هواداران درخواست کرد تا در صورت مشاهده هرگونه اقدام غیر ورزشی از سوی برخی فرصت طلبان، خود از ادامه آن جلوگیری کنند تا از حواشی ایجاد شده باشگاه آسیب نبیند.

وی توجه ویژه به تیمهای پایه و ورزش کارگری را از برنامه های اصلی باشگاه ذکر کرد و ادامه داد: تیمهای پایه سرمایه بزرگی برای باشگاه و آذربایجان محسوب می شوند و ایجاد سلامتی و نشاط کارگران وظیفه باشگاه است ولی در این زمینه کارخانه نیز باید پشتیبانی لازم را انجام دهد.

جعفری از ادامه مذاکرات برای لغو محرومیت تیم تراکتورسازی از حمایت تماشاگران در مقابل پاس خبر داد و تصریح کرد: استاندار نیز همپا و همگام با باشگاه تلاشهای بسیار خوبی را انجام داده و امیدواریم این کوشش و تلاشها موجب لغو محرومیت شود.

وی اضافه کرد: در صورت عدم لغو محرومیت متاسفانه هواداران تراکتورسازی همچنان باید از تلویزیون و در منزل مسابقه را دنبال کنند.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی در ادامه سخنان خود با اشاره به بازی اخیر این تیم مقابل پاس همدان گفت: تراکتورسازی همچون گذشته با روح قهرمانی به مصاف حریفان می رود و پاس همدان از این قاعده مستثنا نیست.

جعفری افزود: اگرچه هنوز مشخص نیست که مسابقه برابر پاس در حضور تماشاگران خواهد بود یا خیر اما بازیکنان با اراده مصمم برای کسب سه امتیاز در اولین جمعه ماه مبارک رمضان زیر نور حضور پیدا خواهند کرد.

وی ادامه داد: به همین منظور با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان برای آمادگی هرچه بهتر یک جلسه تمرین زیر نور در برنامه کاری تیم قرار داده شده است تا بازیکنان به این نوع بازی در زیر نور عادت کنند.

وی با اشاره به وضعیت آمادگی این تیم یادآور شد: با گذشت سه هفته از لیگ برتر رفته رفته بازیکنان به آمادگی و هماهنگی لازم رسیده و چهره واقعی این تیم محبوب تبریزی نمایان می شود.

جعفری با اشاره به اقدامات انجام شده برای کانون هواداران اظهار داشت: باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی در نظر دارد ساختمان کانون هواداران را به مناسبت ولادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) در نزدیکی آن ایام افتتاح کند.