فقط معجزه می تواند اوباما را نجات دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "وست دویچه آلگماینه" در تحلیلی در این باره با اشاره به اینکه ارزیابی ها نتیجه خوبی را در انتخابات پارلمانی نوامبر آینده برای حزب اوباما نشان نمی دهند، نوشت: وضعیت اوباما حتی در گروهها و احزاب خودی نیز بسیار افتضاح و ناامید کننده است.

"رابرت گیبس" سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا نیز آشکارا درباره احتمال بالای اینکه دموکراتها اکثریت را در انتخابات پارلمانی نوامبر آینده از دست بدهند سخن می گوید.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است : آنقدر اوباما در وضعیت بدی با توجه به نظرسنجی ها قرار گرفته است که تقریبا یک معجزه می طلبد که وی از این وضعیت خارج شود. از شعار هیجان انگیز "ما می توانیم" و تغییر وی تنها یک خاطره مات و بی مایه باقی مانده است که درست به بی رنگی برچسب های انتخاباتی رنگ و رو رفته جامانده از آن زمان بر روی اتومبیل های در حال تردد در واشنگتن است.

در ادامه آمده است: این پرسش که اوباما برای چه روی کار آمد؟ سئوالی است که حتی در محافل خودی و گروههای طرفدار اوباما تا امروز بحث برانگیز بوده است. چپ های آمریکا به اوباما این انتقاد را وارد می کنند که با شک و تردید زیاد روی مسئله بحران اقتصادی که برای بسیاری از آمریکایها به بحران موجودیت تبدیل شده است واکنش نشان می دهد.

در بخش دیگری ازاین مطلب آمده است: این مسئله که اوباما حفره های شخصیتی در واشنگتن را با افرادی پر می کند که زمانی تحت ریاست بیل کلینتون کار می کرده اند و این کار خطر مضحکه شدن را در واشنگتنی که مغرضانه به وی می نگرد به وجود آورده است به گونه ای که یکی از روزنامه های آمریکایی با چاپ عکسی از گفتگوهای صمیمانه کلینتون و اوباما وی را ارباب چپ های آمریکا خواند.

وست دویچه الگماینه همچنین خاطر نشان کرد: دلسردی و ترس و نگرانی شدید عملا از زمان شروع رکود اقتصادی در اواخر سال 2007 در روح آمریکاییها رخنه کرده است. تقریبا در هفته های اخیر حدود 11 کتاب در آمریکا درباره سقوط درجه و کلاس این کشور در دنیا به چاپ رسیده است.

آن روحیه خوش بینی شکست ناپذیر که مدتها در آمریکا نمایان بود در حال از بین رفتن است. اوباما که خیلی امیدها را با خود آورد در حال حاضر هیچ چیزی برای برآورده کردن آنها انجام نداده است.