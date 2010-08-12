خداحافظی با مرد خندان دانشگاه چمران/ انتقاد معاون وزیر از آهنگ چینی در مراسم

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مراسم تودیع زرگر شوشتری و معرفی حسن مروتی به عنوان سرپرست بزرگترین دانشگاه جنوب غرب کشور شامگاه چهارشنبه با حضور اغلب مدیران ارشد استان در دانشکده علوم این دانشگاه برگزار شد تا شوشتری وداعی شیرین با مدیریت خود در دانشگاه شهید چمران داشته باشد هر چند وی اعلام کرد کماکان به عنوان عضوی از هیئت علمی در این دانشگاه باقی خواهد ماند.

نکته قابل ذکر این مراسم عدم حضور وزیر علوم در مراسم تودیع رئیس یکی از بزرگترین دانشگاه های کشور بود تا این شایعه در خوزستان بیشتر قوت بگیرد که وزرای کشور که در فصلهای زمستان و پائیز به صورت متوالی به خوزستان سفر می کنند این روزها از دست گرمای خوزستان فراری هستند و تمایلی به حضور در استان خوزستان به علت گرما در این فصل از سال ندارند.



علی اکبر متکان، معاون مالی اداری وزیر علوم به عنوان تنها مدیر ملی در این مراسم اظهار داشت: یکی از خصوصیتهای بارز دکتر زرگر شوشتری در کنار تمام خصلتهایی که از وی سراغ داریم این است که همواره خنده ای بر لب دارد و در برابر تمام مشکلات این خنده را از دست نمی داد.



وی افزود: پیگیری این مدیر در وزارت علوم برای ما خیلی جالب توجه بود و همواره با وجود افزایش اعتبار دانشگاه شهید چمران اهواز در وزارت علوم، وی از کمبود اعتبارات گله می کرد و پیگیر افزایش آنها بود. حتی در یکی از سالها وی با جدیت فراوان موفق شد دو برابر دانشگاه تهران، دانشجو از دانشگاه شهید چمران اهواز به خارج از کشور اعزام کند.



متکان به دستاوردهای دولتهای نهم و دهم در حوزه وزارت علوم اشاره کرد و گفت: در ابتدای دولت نهم تعداد دانشجویان مقطع دکترا در کشور پنج هزار دانشجو بود که امسال ما با افزایش چهار برابری این تعداد، 20 هزار دانشجوی دکترا در کشور داریم.



وی ادامه داد: دانشجویان روزانه ما در ابتدای دولت نهم 281 هزار نفر بودند در حالیکه امسال این تعداد به 400 هزار نفر رسیده اند همچنین در بخش انتشار مقالات علمی در کشور در ابتدای دولت نهم سالانه چهار هزار مقاله در نشریات منتشر می شد در حالیکه امروز این رقم به 20 هزار مقاله رسیده است.



انتقاد از پخش آهنگ چینی در مراسم



معاون اداری مالی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین با اشاره به کلیپی که برای تودیع زرگر شوشتری توسط روابط عمومی دانشگاه شهید چمران تهیه و پخش شد، گفت: خوزستان، استان حماسه سازی برای ایران است و ما باید همواره این موضوع را سرلوحه کلیه فعالیت های خود قرار دهیم. امروز من از روابط عمومی دانشگاه شهید چمرا ن گله مند هستم زیرا آنها در فیلمی که پخش شد از موسیقی چینی استفاده کردند در حالیکه می بایست از موسیقی های ایران و متناسب با وضعیت خوزستان همانند خاک سرخ استفاده می کردند.

در این کلیپ عکسهایی از فعالیت های زرگر شوشتری در مدت تصدی پست خود و سخنرانی های وی همراه با موسیقی پخش شد.



افزایش حقوق هیئت علمی دانشگاه ها



متکان همچنین از افزایش حقوق هیئت علمی دانشگاه های کشور خبر داد و گفت: این موضوع سه هفته قبل از سوی وزیر علوم به دانشگاه ها ابلاغ شده است و طبق آن حقوق اساتید 700 هزار تومان، دانشیاران 600 هزار تومان، استادیاران 500 هزار تومان و مربیان 350 هزار تومان افزایش خواهد یافت.



استاندار خوزستان نیز در این مراسم گفت: دانشگاه شهید چمران در سال های دهه 60 و 70 نتوانست خود را همطراز با سایر دانشگاه های کشور به رشد و تعالی برساند و به علت جنگ تحمیلی و عواقب ناشی از آن از سایر دانشگاه های کشور عقب افتاد.



سید محد جعفر حجازی افزود: این دانشگاه تا سال 1370 محل استقرار یگان های مسلح کشور بود به گونه ای که می توان دانشگاه را در این مدت یک پادگان نظامی معرفی کرد که این امر باعث عقب ماندگی های فراوانی در این دانشگاه شد. این عقب ماندگی به علت نقش بالای دانشگاه شهید چمران اهواز در ارتقای آموزش عالی باعث عقب ماندگی استان در زمینه تحصیل نیز شده بود.



وی افزود: به همین علت طرح جامع دانشگاه شهید چمران اهواز که از سال 1353 آغاز شده بود تا به امروز تنها 50 درصد پیشرفت دارد که این امر نشان دهنده مشکلات دانشگاه به علت جنگ تحمیلی است.



حجازی که خود یکی از اعضای هیئت عملی دانشگاه شهید چمران اهواز است، ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات این دانشگاه موفق نشدن آن در جذب هیئت عملی در سالهای جنگ و پس از آن بود که این امر باعث شد این دانشگاه از استانهای دیگر اقدام به جذب هیئت عملی کند که این موضوع باعث کاستی هایی در توسعه آموزشی دانشگاه شد.



تامین هیئت عملی خوزستان در دانشگاه چمران



استاندار خوزستان عنوان کرد: البته دانشگاه شهید چمران در دولت نهم تبدیل به دانشگاه مادر شد و وظیفه تربیت مدرس دانشگاهی در استان خوزستان را به عهده گرفت به همین علت از سرپرست جدید دانشگاه انتظار داریم این مسئله را به صورت جدی پیگری کند و دانشگاه شهید چمران اهواز را به عنوان مرکزی برای تربیت هیئت عملی برای این دانشگاه و سایر دانشگاه های استان خوزستان کند.



یکی دیگر از حاشیه های این مراسم این بود که استاندار خوزستان گفت: امروز آخرین روز ماه شعبان است و فردا که اولین روز کاری مروتی به عنوان سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز است مصادف با اول ماه رمضان خواهد بود و ما امیدواریم به میمنت این ماه، سرپرست جدید در کارش برای احیای دانشگاه موفق عمل کند.



گرمی بسیار بالای سالن برگزاری این مراسم یکی دیگر از موارد قابل ذکر این مراسم بود که با وجود اینکه به سیستم خنک کننده مجهز بود به علت گرمای بالای شهر اهواز و جمعیت فراوان حاضر در سالن جوابگوی تامین هوای مطبوع نبود.



نمایندگان استان خوزستان در مراسم حاضر نبودند



همواره در مراسم تودیع و معارفه مدیران، افرادی که همیشه پای ثابت این مراسم بودند نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی بودند که در این مراسم برخلاف رسم معمول هیچیک از آنها حاضر نبود و تنها برخی نمایندگان اهواز مدیران دفتر خود را به مراسم اعزام کرده بودند.



دانشگاه جندی شاپور یکشنبه دوم مهرماه سال 1334 تاسیس شد و تا آغاز انقلاب اسلامی به همین نام شناخته می شد. دانشکده کشاورزی اولین دانشکده راه اندازی شده در دانشگاه و رشته های کشاورزی، ادبیات، ریاضی و پزشکی از اولین رشته های ارائه شده در دانشگاه جندی شاپور به حساب می آیند.



نخستین گروه 38 نفری فارغ التحصیلان دانشکده کشاورزی دانشگاه جندی شاپور یکشنبه 25 خرداد 1337 در مراسمی گواهینامه خود را دریافت کردند. دانشکده های مهندسی، الهیات در ابتدای شروع انقلاب اسلامی و مجتمع دزفول در سال 1366 و مابقی دانشکده ها پیش از انقلاب اسلامی در این دانشگاه شروع به فعالیت کردند.



هم اینک بیش از 170 رشته در 57 گروه آموزشی و13 دانشکده در حال فعالیت در این دانشگاه هستند و رشته های پزشکی نیز به دانشگاه مستقلی تحت نام دانشگاه علوم پزشکی اهواز تبدیل شدند.



هم اکنون در اکثر رشته ها دوره لیسانس و فوق لیسانس و در رشته های کشاورزی، علوم تربیتی، ریاضی، دامپزشکی و شیمی دوره های دکتری برگزار می شود.



دانشگاه شهید چمران دارای فضای آموزشی بسیار وسیع و مناسبی است به طوریکه هم اکنون یکی از چهار دانشگاه بزرگ کشور و بزرگترین دانشگاه در جنوب و غرب کشور است.