148 مجتمع آموزشی در کردستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، خسرو ساکی شامگاه چهارشنبه و در مراسم تجلیل از خبرنگاران رسانه های جمعی استان، اظهار داشت: با توجه به سیاستهای جدید وزارت آموزش و پرورش در راستای راه اندازی مجتمع های آموزشی، برنامه ریزی لازم برای راه اندازی 148 مجتمع آموزشی در استان کردستان صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: این طرح در راستای مدیریت بهتر و استفاده بهینه از امکانات و توانمندی های آموزشی در مدارس اجرایی می شود و در قالب آن تعدادی از مدارس در یک محدوده مشخص شهری و روستایی تحت عنوان یک مجتمع آموزشی تعریف و تحت یک مدیریت واحد اداره می شوند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان کردستان در ادامه با اشاره به آغاز اجرایی کردن این طرح در استان، افزود: اجرایی کردن این طرح می تواند در راستای ارتقا سطح آموزشهای ارائه شده به دانش آموزان موثر باشد و امیدواریم که بتوانیم طی سال آینده تمامی مدارس استان را در قالب این طرح ساماندهی مدیریت نمائیم.

ساکی در ادامه ضمن گرامیداشت روز خبرنگار، بیان داشت: نقش و جایگاه خبرنگاران رسانه های جمعی در راستای توسعه و ارتقا فرهنگ عمومی جامعه بر هیچ کسی پوشیده نیست و باید گفت که شغل ما در آموزش و پرورش همسان با خبرنگاران است چرا که هر دو قشر در راستای اعتلای جامعه و ارتقا سطح آگاهی های آنان فعالیت می کنند.

وی گفت: در عصر حاضر رسانه های جمعی و عرصه های مختلف اطلاع رسانی یکی از مولفه های اصلی توسعه به شمار می رود و ما خیلی خوشحالیم که میزان همکاری و تعامل خبرنگاران رسانه های جمعی در سال گذشته و امسال با سازمان آموزش و پرورش استان کردستان بسیار خوب بوده و امیدواریم که این روند همچنان ادامه داشته باشد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان کردستان در پایان از تلاشهای خبرنگاران استان به ویژه افرادی که بیشترین همکاری را با سازمان آموزش و پرورش داشته اند تقدیر نمود.