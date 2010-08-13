دکتر مینو محرز در حاشیه افتتاح طرح توسعه مرکز تحقیقات ایدز ایران در تالار امام بیمارستان امام خمینی(ره) به خبرنگار مهر گفت: داروی آیمود مصوبه وزارت بهداشت و دو کشور اروپایی اتریش و آلمان را دارد و به ثبت جهانی رسیده است.

وی با اعلام اینکه این دارو بر روی 300 نفر از بیماران مبتلا به ایدز استفاده شده افزود: داروی آیمود هیچگونه عارضه‌ای نداشته و درمان موثر و مثبتی برای بیماران داشته است.

وی با اعلام اینکه آیمود تا کنون در 22 مرکز ایدز کشور مورد استفاده قرار گرفته افزود: بیماران مبتلا به ایدز در 13 استان کشور تحت درمان این دارو قرار دارند.

محرز با بیان اینکه این داور به صورت رایگان در اختیار بیماران قرار می‌گیرد ادامه داد: نتایج به دست آمده از این طرح ملی نشان می‌دهد که آیمود نه تنها هیچ عارضه جدی برای بیماران مبتلا به ایدز ایجاد نمی‌کند بلکه سبب ارتقای سلامتی، بهبود کیفیت زندگی، کاهش میزان عفونتهای فرصت طلب و همچنین افزایش امید به زندگی در مبتلایان می‌شود.

رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران از درخواست برخی کشورهای منطقه و آفریقایی برای استفاده از داروی آیمود برای درمان بیماران مبتلا به ایدز خبر داد و افزود: این دارو در مرحله دوم فاز 4 قرار دارد و تا آخر سال وارد بازار دارویی کشور می‌شود.