ماجرای برکناری رئیس دانشگاه خواجه نصیر / یک تصمیم کلی برای تغییر روسا

محمد تقی بطحایی رئیس پیشین دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: "وقتی از حج عمره بازگشتم، دعوت کردند به وزارتخانه بروم. معاون آموزشی وزیر از قول وزیر علوم در ضمن مطرح کردن تصمیمی که برای تغییر رئیس دانشگاه خواجه نصیر گرفته شده بود عنوان کرد این یک تصمیم کلی است که برای اغلب دانشگاهها گرفته شده تا یک نیروی جدید با توان بهتر بتواند دانشگاهها را جلو ببرد."

وی در پاسخ به اینکه چه عواملی به عنوان اهداف این تغییر مطرح شده است، افزود: "با توجه به اینکه معاون آموزشی وزیر عنوان کرد تغییر رئیس اغلب دانشگاهها یک تصمیم کلی است و از بالا گرفته شده است لذا حتما یک اقدام برنامه ریزی شده است و امیدواریم این برنامه به نفع دانشگاه باشد."

رئیس سابق دانشگاه صنعتی خواجه نصیر با بیان اینکه حرف اول و آخر دانشگاه در ارتباط با دانش است به مهر گفت: "مدیریت دانشگاهها باید علمی باشند. امیدواریم که انتخاب روسای دانشگاهها بر اساس رابطه نباشد بلکه بر اساس ضوابط و علمی باشد و نفرات بعدی که ریاست دانشگاهها را بر عهده می گیرند قوی تر از افراد قبلی باشند."

به گزارش مهر، دکتر مجید قاسمی طی حکمی از سوی دکتر کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان سرپرست جدید دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی منصوب شده است.