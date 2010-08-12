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۲۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۲۶

پس از پتریوس؛

ماتیس رسما فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا در خاورمیانه را برعهده گرفت

ماتیس رسما فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا در خاورمیانه را برعهده گرفت

ژنرال جیمز ماتیس عصر دیروز چهار شنبه به طور رسمی ماموریت خود را به عنوان فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا در خاورمیانه آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ژنرال "جیمز ماتیس" به طور رسمی فرماندهی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه و آسیای مرکزی را آغاز کرد؛ ماتیس در این سمت جانشین دیوید پتریوس شده است.

پتریوس خود پیشتر جانشین ژنرال استنلی مک کریستال به عنوان فرماندهی نیروهای ائتلاف در افغانستان شده بود. 

ماتیس که از ژنرالهای چهار ستاره ارتش آمریکا محسوب می شود از کهنه سربازان عراق به شمار می رود و در مراسمی که پایگاه نظامی مک دیل در شهر تامپا در ایالت فلوریدا در جنوب غربی آمریکا برگزار شد رسما فرماندهی عملیات نظامی آمریکا در خاورمیانه و آسیای مرکزی را بر عهده گرفت.

کد مطلب 1132429

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