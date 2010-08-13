به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم ملی بسکتبال که پس از حضور در تورنمنت بین‏المللی ترکیه سه شنبه گذشته به تهران بازگشتند 5 روز استراحت می‏کنند تا آماده آغاز دور جدید تمرینات خود شوند که از بعدازظهر دوشنبه هفته آینده (25 مردادماه) در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار می‏شود.

این آخرین اردوی تیم ملی بسکتبال پیش از حضور در رقابت‏های قهرمانی جهان است. قرار است در این مرحله از تمرینات 15 بازیکن شرکت داشته باشند.

مهران حاتمی، مربی تیم ملی بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر به برنامه تدارک دیده شده برای حضور در تورنمنت بین‎المللی لیتوانی اشاره کرد و اظهار داشت: تورنمنت لیتوانی حدود 10 روز دیگر برگزار می‏شود. اگر مقدمات حضور دراین تورنمنت فراهم شود، حتما در آن شرکت خواهیم کرد و از همانجا راهی ترکیه - محل برگزاری مسابقات جهانی می‎شویم.

مربی تیم ملی بسکتبال گفت: در غیر این صورت تا زمان سفر به ترکیه در تهران به تمریناتمان ادامه می‎دهیم. 12 بازیکن اصلی تیم ملی نیز در آستانه سفر معرفی می‎شوند.

شانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان با حضور 24 تیم طی روزهای 6 تا 20 شهریور در ترکیه و به میزبانی همزمان استانبول، آنکارا، قیصریه و ازمیر برگزار می‎شود. تیم ملی کشورمان به عنوان یکی از تیم‎های سید پنجم این پیکارها در گروه B با آمریکا (تیم دوم جهان)، برزیل (تیم چهاردهم جهان)، کرواسی (تیم پانزدهم جهان)، اسلوونی (تیم بیستم جهان) و تونس (تیم چهل و دوم جهان) همگروه است. تیم ملی بسکتبال ایران هم صاحب رنکینگ بیست و یکم است.

قهرمان مسابقات بسکتبال 2010 قهرمان جهان سهمیه حضور در بازی‎های المپیک 2012 لندن را کسب می کند.