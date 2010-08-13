به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم ملی بسکتبال که پس از حضور در تورنمنت بینالمللی ترکیه سه شنبه گذشته به تهران بازگشتند 5 روز استراحت میکنند تا آماده آغاز دور جدید تمرینات خود شوند که از بعدازظهر دوشنبه هفته آینده (25 مردادماه) در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار میشود.
این آخرین اردوی تیم ملی بسکتبال پیش از حضور در رقابتهای قهرمانی جهان است. قرار است در این مرحله از تمرینات 15 بازیکن شرکت داشته باشند.
مهران حاتمی، مربی تیم ملی بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر به برنامه تدارک دیده شده برای حضور در تورنمنت بینالمللی لیتوانی اشاره کرد و اظهار داشت: تورنمنت لیتوانی حدود 10 روز دیگر برگزار میشود. اگر مقدمات حضور دراین تورنمنت فراهم شود، حتما در آن شرکت خواهیم کرد و از همانجا راهی ترکیه - محل برگزاری مسابقات جهانی میشویم.
مربی تیم ملی بسکتبال گفت: در غیر این صورت تا زمان سفر به ترکیه در تهران به تمریناتمان ادامه میدهیم. 12 بازیکن اصلی تیم ملی نیز در آستانه سفر معرفی میشوند.
شانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان با حضور 24 تیم طی روزهای 6 تا 20 شهریور در ترکیه و به میزبانی همزمان استانبول، آنکارا، قیصریه و ازمیر برگزار میشود. تیم ملی کشورمان به عنوان یکی از تیمهای سید پنجم این پیکارها در گروه B با آمریکا (تیم دوم جهان)، برزیل (تیم چهاردهم جهان)، کرواسی (تیم پانزدهم جهان)، اسلوونی (تیم بیستم جهان) و تونس (تیم چهل و دوم جهان) همگروه است. تیم ملی بسکتبال ایران هم صاحب رنکینگ بیست و یکم است.
قهرمان مسابقات بسکتبال 2010 قهرمان جهان سهمیه حضور در بازیهای المپیک 2012 لندن را کسب می کند.
