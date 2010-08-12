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۲۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۴۲

مجتبی اعلایی:

ائمه جمعه از محکمترین ارکان مقابله با جبهه استکبار هستند

ائمه جمعه از محکمترین ارکان مقابله با جبهه استکبار هستند

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: ائمه جمعه از محکمترین ارکان مقابله با جبهه استکبار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح پنجشنبه در همایش ائمه جمعه استان ایلام که در شهرستان دره شهر برگزار شد، اظهار داشت: نقش ائمه جمعه در تقویت مقوله های فرهنگی مهم بسیار مهم است.

وی ادامه داد: ائمه جمعه از محکمترین ارکان مقابله با جبهه استکبار در همه ابعاد و در خط مقدم مبارزه با تهاجم فرهنگی هستند و به عنوان رهبران کاروان با چشم بیدار از انقلاب دیده بانی و حراست می کنند.

اعلایی در ادامه عنوان کرد: ائمه جمعه باید در جبهه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به نحوی عمل کنند که از آفت زدگی جوانان و نوجوانان جلوگیری بعمل آورند.

استاندار ایلام به توسعه مراکز حوزه علمیه در استان اشاره کرد و گفت: در کلیه شهرستانهای استان حوزه علمیه برای طلاب و جویندگان معارف اسلامی تاسیس و راه اندازی خواهد شد.

وی از راه اندازی حوزه علمیه بین المللی در بخش صالح آباد از توابع شهرستان مهران این استان خبر داد و گفت: این شهر به عنوان شهر فرهنگی استان معرفی و با حوزه های علمیه شهرهای نجف و کربلا ارتباط برقرار خواهند کرد تا به یک مرکز فرهنگی اسلامی بین المللی تبدیل شود.

کد مطلب 1132447

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