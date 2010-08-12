  1. استانها
  2. ایلام
۲۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۱۰

مجوز ترانزیت خارجی کالا از مرز بین المللی مهران صادر شد

مجوز ترانزیت خارجی کالا از مرز بین المللی مهران صادر شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل گمرکات استان ایلام از صدور مجوز ترانزیت خارجی کالا از مرز بین المللی مهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، بختیار رحمانی صبح پنجشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور تسریع و تسهیل در ترانزیت کالا به کشور عراق، گمرک استان به عنوان گمرک مجاز برای پذیرش ترانزیت خارجی کالا معرفی شده و در صورت تقاضا از سوی صاحبان کالا یا نمایندگان شرکتهای حمل و نقل بین المللی تشریفات و پذیرش ترانزیت خارجی کالا به مقصد کشور عراق در مهران صورت می گیرد.

به گفته وی پیش از این گمرک استان ایلام تنها مجاز به انجام تشریفات ترانزیت خارجی سوخت و انواع فرآورده های نفتی بود.

مدیرکل گمرک استان همچنین گفت: در چهار ماهه اول امسال 42 هزار تن نفت گاز و نفت سفید به عراق صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 25 درصد رشد داشته است.

وی بیان داشت: مرز بین المللی از امن ترین مرزهای زمینی کشور برای ترانزیت کالاست.

استان ایلام دارای 420 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است.

کد مطلب 1132451

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها