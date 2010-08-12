مجوز ترانزیت خارجی کالا از مرز بین المللی مهران صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، بختیار رحمانی صبح پنجشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور تسریع و تسهیل در ترانزیت کالا به کشور عراق، گمرک استان به عنوان گمرک مجاز برای پذیرش ترانزیت خارجی کالا معرفی شده و در صورت تقاضا از سوی صاحبان کالا یا نمایندگان شرکتهای حمل و نقل بین المللی تشریفات و پذیرش ترانزیت خارجی کالا به مقصد کشور عراق در مهران صورت می گیرد.

به گفته وی پیش از این گمرک استان ایلام تنها مجاز به انجام تشریفات ترانزیت خارجی سوخت و انواع فرآورده های نفتی بود.

مدیرکل گمرک استان همچنین گفت: در چهار ماهه اول امسال 42 هزار تن نفت گاز و نفت سفید به عراق صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 25 درصد رشد داشته است.

وی بیان داشت: مرز بین المللی از امن ترین مرزهای زمینی کشور برای ترانزیت کالاست.

استان ایلام دارای 420 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است.