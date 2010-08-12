98 درصد کارمندان زن ادارات لرستان دارای پوشش چادر هستند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی چراغیان چهارشنبه شب در جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی در سخنانی با اشاره به اینکه دستورالعملهای این ستاد تهیه و ابلاغ شده است، اظهار داشت: همچنین راهکارهای اجرایی ترویج و توسعه فرهنگ عفاف و حجاب به عنوان یکی از کارگروههای زیرمجموعه این ستاد اعلام شده است.

وی با تاکید بر اینکه برای همه دستگاههای اجرایی وظایف مشخص شده است، بیان داشت: زمان اجرای این طرح ها نیز در دستورالعملها تعیین شده است.

چراغیان با اشاره به اینکه ستاد صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندی دارای سه کارگروه است، بیان داشت: تاکنون دستورالعملهای اجرایی مربوط به کارگروه عفاف و حجاب ابلاغ شده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه کار در حوزه عفاف و حجاب نیز کار سازندگی است، عنوان کرد: سازندگی تنها در مقوله عمرانی خلاصه نمی شود و اساس کار باید در جامعه فرهنگی باشد.

چراغیان با اشاره به اجرای برخی برنامه ها از سوی فرمانداریها در شهرستانها، افزود: این برنامه ها نیز مطلوب است ولی کار در حوزه عفاف و حجاب نیازمند توجه ویژه و برنامه ریزی هدفمند است.

وی با تاکید بر اینکه باید برای تصمیمات فرهنگی و اجتماعی جلسات کار کارشناسی برگزار شود، ادامه داد: باید نقاط قوت و ضعف در این حوزه مشخص شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه نباید مسائل فرهنگی مورد غفلت قرار گیرد، یادآور شد: فرمانداران در فرصت ماه مبارک رمضان ستاد صیانت از حقوق شهروندی را تشکیل دهند و دستورالعمل ها را مرور و راهکار ارائه کنند.

چراغیان با تاکید بر اینکه دستگاهها باید به اجرای وظایف خود اعتقاد داشته باشند، خاطر نشان کرد: باید برای تحقق وظایف دستگاهها یک ساز و کار مناسبی اندیشیده شود.

وی با تاکید بر ضرورت اختصاص یک کارشناس در دستگاهها برای پیگیری موضوع عفاف و حجاب، گفت: باید به صورت عملیاتی تر به این موضوع پرداخته شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان همچنین در زمینه وضعیت عفاف و حجاب در دستگاههای اجرایی استان نیز گفت: در حال حاضر ما در ادارات مشکل جدی در این حوزه نداریم و به طور عمده وضعیت مطلوب است.

چراغیان ادامه داد: در حال حاضر بالای 98 درصد خانم های کارمند ما دارای پوشش چادر هستند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حمایت از فروشگاههای جلوه حجاب، گفت: باید الگوهای لباس متناسب با فرهنگ اسلامی و ایرانی در بازار عرضه شود.