روزه داران برای رفع تشنگی کاهو و سالاد مصرف کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ابوالقاسم جزایری مشاور تغذیهای معاونت بهداشتی وزارت بهداشت ، افزود: مصرف شام سنگین موجب میشود تا افراد روزهدار در هنگام سحر احساس گرسنگی نداشته و نتوانند در هنگام سحر به اندازه کافی غذا مصرف کنند و در نتیجه فرد در طول روز احساس گرسنگی نماید.
وی با اشاره به طولانی بودن فاصله سحر تا افطار از روزهداران خواست بعد از افطار حتماً چند لیوان آب بنوشند یا از دوغ کم نمک استفاده کنند.
دکتر جزایری در ادامه بر ضرورت صرف افطار و شام به طور جداگانه تاکید کرد و گفت: یکی از راههای کاهش تشنگی در طول روز مصرف انواع سبزیجات و میوهجات و علیالخصوص مصرف کاهو و سالاد در هنگام افطار و سحر است.
وی به همه روزهداران توصیه کرد حتماً از 4 گروه غذایی اصلی شامل گروه غلات، گروه شیر و فرآوردههای شیری، گروه گوشت و تخممرغ و گروه سبزیجات و میوهها در طول ایام ماه رمضان استفاده کنند.
مشاور تغذیهای معاونت بهداشتی در ادامه به روزهداری سالمندان و نوجوانان اشاره کرد و گفت: چون وضعیت سالمندان و سوخت و ساز بدنی این افراد متفاوت است و به طور طبیعی این افراد نیاز به جذب مایعات بیشتری دارند بنابراین به جاست این افراد با یک پزشک و یا متخصص تغذیه مشاوره کنند.
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