به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر شبکه سی بی سی سفر اخیر ملکه بریتانیا به کانادا را به شیوه سه بعدی فیلمبرداری کرده و مجموعه این تصاویر را با عنوان "ملکه الیزابت 3 بعدی" روز 20 سپتامبر ( 29 شهریور) پخش می‌کند.



به این منظور شبکه تلویزیونی یاد شده بیش از دو میلیون عینک ویژه تماشای تصاویر سه بعدی را تولید و روانه بازار کرده است. ملکه الیزابت در سفر خود به کانادا از مجموعه استودیوهای پاین وود در تورنتو دیدن کرد و به تماشای یک فیلم سه بعدی با استفاده از عینک مخصوص نشست.

تصاویری از این بازدید و تماشای فیلم در مستند "ملکه الیزابت 3 بعدی " گنجانده شده است.

