۲۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۲۹

مستند سه بعدی ملکه الیزابت در کانادا روی آنتن می‌رود

شبکه تلویزیونی سی بی سی کانادا ماه آینده مستندی درباره ملکه الیزابت را به شیوه سه بعدی پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر شبکه سی بی سی سفر اخیر ملکه بریتانیا به کانادا را به شیوه سه بعدی فیلمبرداری کرده و مجموعه این تصاویر را با عنوان "ملکه الیزابت 3 بعدی" روز 20 سپتامبر ( 29 شهریور) پخش می‌کند.

به این منظور شبکه تلویزیونی یاد شده بیش از دو میلیون عینک ویژه تماشای تصاویر سه بعدی را تولید و روانه بازار کرده است. ملکه الیزابت در سفر خود به کانادا از مجموعه استودیوهای پاین وود در تورنتو دیدن کرد و به تماشای  یک فیلم سه بعدی با استفاده از عینک مخصوص نشست.

تصاویری از این بازدید و تماشای فیلم در مستند "ملکه الیزابت 3 بعدی " گنجانده شده است.
 

