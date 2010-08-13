130 میلیون کتاب در دنیا منتشر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از pna، کمپانی گوگل اعلام کرد: تاکنون نزدیک 130 میلیون عنوان کتاب در سراسر جهان چاپ و منتشر شده است.

"لئونید تایچر" یکی از کارشناسان ارشد گوگل در این باره گفت: کمپانی ما در روند تدوین "پروژه کتاب‌های گوگل" که با هدف دیجیتالی کردن همه کتاب‌های منتشرشده در جهان انجام می‌شود، فهرستی از تمامی کتاب‌های جهان را تهیه کرده که نزدیک به 130 میلون عنوان را دربرمی‌گیرد.

به گفته وی شمارش همه کتاب‌های جهان توسط گوگل بر اساس یک الگوریتم خاص محاسباتی که توسط کارشناسان این کمپانی طراحی شده است، صورت گرفته و بر پایه این محاسبات تعداد دقیق کتاب‌های منتشرشده در طول تاریخ در دنیا 129 میلیون و 864 هزار و 129 عنوان است.

گوگل عنوان کرده است تعریف این شرکت از کتاب تقریباً همان تعریفی است که توسط موسسه استاندارد ISBN یا همان شابک عرضه شده است؛ به عبارتی همان "شماره استاندارد بین‌المللی کتاب" که پشت جلد هر کدام از کتاب‌های منتشرشده درج می‌شود.

یکی دیگر از کارشناسان گوگل هم تاکید کرد: پروژه دیجیتالی کردن همه کتاب‌های دنیا نزدیک به 10 سال به طول می‌انجامد و بعد از این مدت است که 4 میلیارد صفحه کتاب در دسترس خوانندگان قرار خواهد گرفت.