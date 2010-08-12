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۲۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۰۱

حجت الاسلام لطفی:

بخش عمده‌ای از برنامه‌های فرهنگی ایلام توسط ائمه جمعه محقق شود

بخش عمده‌ای از برنامه‌های فرهنگی ایلام توسط ائمه جمعه محقق شود

ایلام - خبرگزاری مهر: امام جمعه ایلام گفت: بخش عمده‌ای از برنامه‌های فرهنگی توسط ائمه جمعه محقق شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت ‌الاسلام محمدنقی لطفی صبح پنجشنبه در همایش ائمه جمعه استان در شهرستان دره‌ شهر اظهار داشت: با توجه به رویکرد فرهنگی دولت باید ائمه جمعه به این مهم دقت و توجه لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: دولت عدالت‌محور به خوبی شرایط را درک کرده و برنامه‌های مختلفی را در راستای توسعه فرهنگی کشور تدوین کرده است.

امام جمعه ایلام اضافه کرد: با عنایت به نامگذاری سال همت مضاعف و کار مضاعف از سوی مقام معظم رهبری باید در احقاق این مهم نیز تلاش کرد.

لطفی تصریح کرد: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی با شکست در همه عرصه‌های علیه نظام دست به توطئه دیگری با عنوان جنگ نرم زده‌اند.

کد مطلب 1132483

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