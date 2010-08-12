به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام محمدنقی لطفی صبح پنجشنبه در همایش ائمه جمعه استان در شهرستان دره شهر اظهار داشت: با توجه به رویکرد فرهنگی دولت باید ائمه جمعه به این مهم دقت و توجه لازم را داشته باشند.
وی ادامه داد: دولت عدالتمحور به خوبی شرایط را درک کرده و برنامههای مختلفی را در راستای توسعه فرهنگی کشور تدوین کرده است.
امام جمعه ایلام اضافه کرد: با عنایت به نامگذاری سال همت مضاعف و کار مضاعف از سوی مقام معظم رهبری باید در احقاق این مهم نیز تلاش کرد.
لطفی تصریح کرد: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی با شکست در همه عرصههای علیه نظام دست به توطئه دیگری با عنوان جنگ نرم زدهاند.
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