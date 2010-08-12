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۲۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۵۴

ساعت رسمی مصر در ماه مبارک رمضان یک ساعت به عقب کشیده شد

درحالی که بسیاری از مسلمانان جهان ماه رمضان را به عنوان زمانی برای تعمق، نیاش، انجام کارهای خیر روزه‌داری طی دو روز چهارشنبه و پنجشنبه 20 و 21 مرداد آغاز کرده‌اند، مسلمانان مصری با تصمیم جدید دولت خود مبنی بر عقب کشیدن یک ساعت زمان رسمی کشور رو به رو شده‌اند که این امر موجب نگرانی برخی از مسلمانان این کشور شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به پایگاه خبری ان پی آر، ماه رمضان همواره با شکوه و رونق خاصی در مصر برگزار می‌شود اما امسال دولت مصر با عقب کشیدن ساعت رسمی کشور تغییر جدید در ماه رمضان اعمال کرده است.

براساس این قانون ، مردم مصر یک ساعت زودتر روزه خود را باز میکنند، این درحالی است که تعداد ساعات روزه‌داری در این کشور تغییر نخواهد کرد.

تغییر یک ساعته زمان رسمی مصر پس از رمضان خاتمه می‌یابد.

این تغییرات مسلمانانی را چون هشام الدین محمد ناخوشایند دانست و گفت: نمی‌دانم چرا مصر تنها کشوری است که چنین تغییری در ماه رمضان داده است، امیدوارم که پیروی از این ساعت موجب نشود که قانون شرع را نقض کنم.

کابینه مصر در بیانیه‌ای اعلام کرده است که ساعت رسمی کشور از نیمه شب سه شنبه 10 آگوست (19 مرداد) ماه یک ساعت به عقب کشیده می شود و روز 9 سپتامبر (18 شهریورماه) یک ساعت به جلو می‌رود. اما در روز 30 سپتامبر ( 8 مهرماه) ساعت بار دیگر به عنوان ساعت زمستانی به عقب کشیده می‌شود.

کد مطلب 1132485

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