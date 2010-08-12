اسرائیل با نابودی آثار تاریخی فلسطین هم کاری از پیش نمی برد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الوطن سوریه امروزدرمطلبی با عنوان "مکانهای تفریحی اسرائیلی بر روی قبور شهدای فلسطینی" نوشت : رژیم اسرائیل هیچ تغییر نکرده است همانی است که دست به دزدی ، قتل ، پاکسازی نژادی علیه ساکنان اصلی سرزمینی می زند که نه تنها زنده ها، بلکه اموات هم از دست اقدامات تجاوزکارانه این رژیم، کینه جویی ها و قلدرمآبی ها و تجاوزات مستمرش در امان نیستند.

صهیونیستها علاوه بر تجاوز به حقوق فلسطینیان در تلاش برای از بین بردن و ویران کردن تاریخ، جغرافیا و تمدن فلسطینی نیز هستند.

آخرین این اقدامات تجاوزکارانه از بین بردن قبرهای قدیمی در قبرستان مسلمانان در بیت المقدس معروف به " قبرستان مامن الله" است که حتی شهدای فلسطینی که هر روز در این قبرستان دفن می شوند، نیز از تجاوز اسرائیل در امان نیستند.

روزنامه مستقل الوطن سوریه همچنین می افزاید: تاریخ بشریت تاکنون چنین تجاوزکاری را به خود ندیده است.

پیش از این صهیونیستها ساکنان منطقه الشیخ جراح و منطقه البستان را برای برپایی مکانهای تفریحی از خانه هایشان بیرون کردند، اما امروز در صدد از بین بردن آثار اموات فلسطینی به منظور برپایی مکان تفریحی دیگری هستند تا به این ترتیب جای ساکنان اصلی سرزمین فلسطین را بگیرند.

این روزنامه می افزاید: حتی قبور فلسطینیان نیز خود دلیلی بر وجود اصالت فلسطینی است و ملت فلسطین چه زنده و مرده آن برای اسرائیلی ها نگران کننده هستند، بنابراین اسرائیلی ها شب و روز برای از بردن حقایق تاریخی که اسباب نگرانی آنان را فراهم کرده است، تلاش می کنند.

الوطن در پایان تاکید می کند: تاریخ دروغین نمی تواند کمکی برای به رسمیت شناختن اسرائیل باشد.