شبکه های برق شمال گلستان فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قاسم شهابی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست فرمانداری گنبد افزود: شبکه های برق تحمل بار مصرف را ندارند و آنچه ما را محدود می‌کند مصرف بی‌رویه است بنابراین از مردم می‌خواهیم در مصرف برق صرفه‌جویی کنند.



وی از افزایش 47 درصدی مصرف برق در خرداد ماه نسبت به سال گذشته در منطقه خبر داد و افزود: مصرف برق در شهرستان گنبد به اندازه60 هزار مشترک افزایش یافته است.

شهابی با تبیین اینکه شرکت برق به درآمدهای خود متکی است و اعتباری از دولت دریافت نمی‌کند و با درآمدهایی که از مشترکین و فروش انشعاب دریافت می‌کند پروژه ها را اجرا می‎کند، گفت: این شرکت چاره‌ای جز دریافت مبالغ قبض از مردم ندارد.

وی تصریح کرد: مردم می‌توانند با استفاده بهینه از برق مقدار برق مصرفی خود را کاهش دهند تا مجبور نشوند هزینه بالایی را برای برق پرداخت کنند.

غلامعلی سوسرایی فرماندار گنبد کاووس نیز از تعدد مراجعات مردم به فرمانداری در روزهای اخیر به خاطر مشکل در پرداخت قبض برق خبرداد و خواهان مساعدت مسئولان برق در این زمینه شد.

وی افزود: به رغم اعمال تعرفه گرمسیری پرداخت میزان قبوض برای برخی از مشترکین در ماههای اخیر با افزایش دو تا سه برابری صورتحساب قبوض برق مواجه شده‌اند.

وی با بیان اینکه صرف اعتبار 40 میلیارد ریالی کمک شایانی به اصلاح شبکه برق شهرستان گنبدکاووس کرد، افزود: اگر این اعتبارات هزینه نمی‎شد به طور یقین مشکلات بزرگی در شهرستان در زمینه برق به وجود می‎آمد و شبکه‌های برق این شهرستان هنوز نیاز به تقویت دارند.