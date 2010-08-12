اوباما با احمدی نژاد دیدار می کند / فرصت مذاکره با ایران وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، ژنرال "جیمز جونز" همچینین اعلام کرد : بازگشت سه کوهنورد بازداشت شده در ایران به آمریکا نیز "یک اقدام مهم" در این زمینه می تواند باشد.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید که با شبکه خبری سی.ان.ان مصاحبه می کرد، با نادیده گرفتن همکاری مستمر و شفاف جمهوری اسلامی ایران با آژانس و تمایل کشورمان برای ادامه مذاکرات هسته ای به شرط محترم شمرده شدن حقوق مشروع هسته ای آن از جمله حق غنی سازی اورانیوم در ادامه گفت : فرصت مذاکره با ایران وجود دارد و اگر ایران با از سرگیری مذاکرات درباره موضوع هسته ای خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی موافقت کند درها برای این کار باز هستند.

جیمز جونز درباره احتمال دیدار "باراک اوباما" با دکتر "محمود احمدی نژاد" نیز گفت : اگر ما به همگرایی های مناسبی برسیم همه چیز امکان پذیر است. یک مورد مهم دیگر آنکه اگر سه کوهنورد آمریکایی به کشورشان بازگردند، مطمئنا ما رابطه بهتری با ایران خواهیم داشت.

این سخنان پس از آن ایراد می شود که رئیس جمهوری ایران در همایش ایرانیان خارج از کشور برای چندمین بار پیشنهاد مناظره و انجام مذاکرات رو در رو با باراک اوباما در حضور خبرنگاران را داده بود.