رضا کردی در آستانه بازی با تیم پرسپولیس تهران در هفته دوم رقابتهای فوتسال لیگ برتر کشور درگفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اعلام این مطلب گفت: هیچ شناختی از تیم پرسپولیس ندارم و تنها اطلاعاتی که از این تیم بدست آوردم از سرمربی تیم ارژن شیراز است که در هفته اول با پرسپولیس بازی داشتند.



وی ادامه داد: تیم پرسپولیس تیم با تجربه و با مهره‌ای است و فقط به خاطر اینکه این تیم دیر بسته شده است به آن هماهنگی و انسجام تیمی لازم دست پیدا نکرده‌اند.



کردی تصریح کرد: هدف ما شکست پرسپولیس است و من به بچه‌های تیم گفته‌ام که اگر بنا باشد به تیمی مثل را‌ه ساری، پرسپولیس و ... ببازیم اصلا برای چه چیزی در لیگ شرکت کردیم.



وی ادامه داد: بچه‌های تیم بسیار با انگیزه هستند و باخت مقابل راه ساری را به طور کلی فراموش کرده اند و اگر بچه‌ها جوانی نکنند با دست پر از پایتخت بر‌می‌گردیم.



مکان بازی با پرسپولیس تغییر کرد



رضا کردی در خصوص محل بازی دو تیم کیش ایر قم و پرسپولیس تهران گفت: قبلا کمیته فوتسال فدراسیون محل این بازی را ورزشگاه دستگردی اعلام کرده بود که این‌طور که به من خبر دادند این بازی در سالن فدراسیون هندبال در ساعت 22 و 30 دقیقه برگزار می‌شود.



تیم‌های فوتسال کیش‌ایر قم و پرسپولیس تهران در هفته اول این رقابت‌ها به ترتیب مقابل راه‌ ساری و ارژن فارس مغلوب شده بودند.