رضا کردی در آستانه بازی با تیم پرسپولیس تهران در هفته دوم رقابتهای فوتسال لیگ برتر کشور درگفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اعلام این مطلب گفت: هیچ شناختی از تیم پرسپولیس ندارم و تنها اطلاعاتی که از این تیم بدست آوردم از سرمربی تیم ارژن شیراز است که در هفته اول با پرسپولیس بازی داشتند.
وی ادامه داد: تیم پرسپولیس تیم با تجربه و با مهرهای است و فقط به خاطر اینکه این تیم دیر بسته شده است به آن هماهنگی و انسجام تیمی لازم دست پیدا نکردهاند.
کردی تصریح کرد: هدف ما شکست پرسپولیس است و من به بچههای تیم گفتهام که اگر بنا باشد به تیمی مثل راه ساری، پرسپولیس و ... ببازیم اصلا برای چه چیزی در لیگ شرکت کردیم.
وی ادامه داد: بچههای تیم بسیار با انگیزه هستند و باخت مقابل راه ساری را به طور کلی فراموش کرده اند و اگر بچهها جوانی نکنند با دست پر از پایتخت برمیگردیم.
مکان بازی با پرسپولیس تغییر کرد
رضا کردی در خصوص محل بازی دو تیم کیش ایر قم و پرسپولیس تهران گفت: قبلا کمیته فوتسال فدراسیون محل این بازی را ورزشگاه دستگردی اعلام کرده بود که اینطور که به من خبر دادند این بازی در سالن فدراسیون هندبال در ساعت 22 و 30 دقیقه برگزار میشود.
تیمهای فوتسال کیشایر قم و پرسپولیس تهران در هفته اول این رقابتها به ترتیب مقابل راه ساری و ارژن فارس مغلوب شده بودند.
قم - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتسال کیش ایر قم گفت: تیم فوتسال پرسپولیس از مهرههای خوب و با تجربهای برخوردار است ولی شک نکنید که پرسپولیس را در خانهاش شکست میدهیم.
رضا کردی در آستانه بازی با تیم پرسپولیس تهران در هفته دوم رقابتهای فوتسال لیگ برتر کشور درگفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اعلام این مطلب گفت: هیچ شناختی از تیم پرسپولیس ندارم و تنها اطلاعاتی که از این تیم بدست آوردم از سرمربی تیم ارژن شیراز است که در هفته اول با پرسپولیس بازی داشتند.
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