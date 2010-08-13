اعتراض شورای شهر یاسوج به ساختمان سازی استانداری در فضای سبز

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، در روزی که شورای شهر و شهرداری یاسوج برای تجلیل از خبرنگاران استان مراسمی را ترتیب داده بودند و در حالیکه خبرنگاران در حال تمجید از اقدامات شورا و شهرداری بودند، کاسه صبر رئیس شورای شهر یاسوج لبریز شد و خبرنگاران و مسئولان استان را آماج انتقادات خود قرار داد.

شهر تاراج می شود و شما از ما تجلیل می کنید؟

محمود باقری گفت: شهر یاسوج دارد تاراج می شود و شما آمده اید و از ما تجلیل می کنید؟

وی افزود: فضای سبز تپه استانداری را بدون مجوز و ضوابط قانونی تخریب کرده اند و می خواهند آنجا ساخت و ساز کنند و در پنج هزار متر از زمین چشمه نباتی نیز در حال ساخت و ساز هستند اما کسی نیست که دلش به حال آینده شهر یاسوج بسوزد.

رئیس شورای شهر یاسوج اظهار داشت: 10 روز از تخریب فضای سبز و خاکبرداری تپه استانداری می گذرد اما هیچ خبرنگاری سئوال نکرد که آیا این اقدام طبق ضوابط قانونی انجام می شود یا نه؟

ساختمان سازی در تپه سبز استانداری

باقری تصریح کرد: این خاکبرداری و ساخت و ساز بدون اخذ مجوز و تغییر کاربری است و استانداری قصد دارد در این مکان ساختمان پنج طبقه اداری احداث کند.

مسئولان چوب حراج به فضای سبز می زنند

وی افزود: چقدر خوب بود مسئولان، آن فضا را به پارک اضافه می کردند اما با این اقدام چوب حراج به فضای سبز می زنند.

باقری تصریح کرد: ما مخالف احداث ساختمان برای سازمانها و دستگاههای دولتی نیستیم اما فضاهای سبز را نباید بیهوده تخریب کنیم.

وی با اشاره به بازدید معاون شهرسازی شهرداری یاسوج از یکی از این پروژه ها گفت: در این بازدید معاون شهردار را تهدید کردند و اجازه بازدید به او ندادند.

باقری این اقدامات را مایوس کننده عنوان کرد و بیان داشت: در جلسه روز گذشته شورای شهر یاسوج، تمامی اعضا مخالفت خود را با این اقدامات بی ضابطه اعلام کردند.

مخالف احداث ساختمان در تپه استانداری هستیم

در ادامه شهردار یاسوج نیز گفت: شهرداری یاسوج مخالف تخریب فضای سبز تپه استانداری و احداث ساختمان اداری است و باید هرچه سریعتر جلوی این کار گرفته شود.

محمد بهرامی افزود: این نقطه از شهر جای بسیار بدی برای ساختمان سازی است و نباید این فضا به فضای اداری تبدیل شود.

وی بیان کرد: تبدیل این فضا با کاربری پارک به فضای اداری مشکلاتی را در آینده برای شهر یاسوج ایجاد می کند.

بهرامی همچنین در خصوص ساخت و ساز در منطقه چشمه نباتی نیز گفت: دادگستری برای احداث ساختمان در آن نقطه از مسکن و شهرسازی استعلام گرفته و در کمیسیون ماده پنج نیز تایید شده است و مشکلی در این ارتباط وجود ندارد.

پیروز چالش جدید شورای شهر با استانداری کیست؟

این اولین بار نیست که اعضای شورای شهر یاسوج به اقدامات استانداری استان در خصوص ساخت و سازهای بدون اخذ مجوز قانونی و تغییر کاربری اعتراض می کنند.

پیش از این نیز زمینی با کاربری فضای سبز از سوی استانداری استان به یکی از دستگاههای دولتی واگذار شد که مخالفت اعضای شورای شهر یاسوج در این خصوص ره به جایی نبرد.

همچنین در جریان تصمیم استانداری استان برای احداث مسکن مهر شهر یاسوج در زمینهای اداری نیز اعضای شورای شهر مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کردند و معتقد بودند اجرای این طرح در زمینهای دولتی با کاربری اداری و فاقد سرانه های عمومی، بی اعتنایی به حقوق شهروندان است و خسارتهای زیادی به آینده شهر وارد می کند. اما برافراشتن اسکلت مسکن مهر در محوطه ادارات دولتی نشان داد که گوشی حاضر به شنیدن حرف های نمایندگان شهروندان یاسوجی در شورای شهر نیست.

با این حال باید ماند ودید که آیا در این چالش جدید، نمایندگان دست بسته شهروندان در امور شهری حرف خود را بر کرسی می نشانند یا چون گذشته مغلوب اعمال قدرت نمایندگان دولت در استان می شوند.

محمدشریف اسلامی نژاد