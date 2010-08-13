اهالی تنیس روی میز اختلافات را کنار بگذارند

محمود نظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصمیم سرپرست فدراسیون تنیس روی میز برای انتصاب یک سرمربی خارجی در راس تیم ملی، اظهارداشت: زارع‏پور به عنوان مدیر فعلی فدراسیون مرجع و تصمیم گیرنده همه امور است اما به طور حتم همکاری با مربی خارجی به معنای قطع ارتباط با مربیان داخلی نیست.

وی با یادآوری اینکه طی چند سال گذشته فواد کاسب هدایت تیم ملی تنیس روی میز ایران را بر عهده داشته است، تصریح کرد: این مربی تجربه‎های بزرگی را از هدایت ملی‎پوشان در میادین مختلف گرفته است. قطعا فدراسیون تنیس روی میز به راحتی از کنار این مربی و تجربه‏‎هایش نمی‏گذرد.

سرپرست تیم ملی تنیس روی میز خاطرنشان کرد: هنوز در مورد انتخاب سرمربی تیم ملی نتیجه نهایی حاصل نشده است. در این زمینه مذاکرات همچنان با آکادمی پینگ‎پنگ اتریش ادامه دارد تا بتوانیم تا پایان مردادماه مربی مورد نظر را در اختیار داشته باشیم. ضمن اینکه قرار است یک مربی بدنساز داخلی هم برای کادر فنی تیم ملی معرفی شود.

نظری به تجربه 15 سال گذشته خود در تنیس روی میز اشاره کرد و گفت: از بسیاری از اختلاف نظرها سلیقه‎ای و شخصی است. باید در کار و امور مربوط به تنیس روی میز اختلافات را کنار گذاشت. اهالی تنیس روی میز پشت به پشت هم باشند تا روند صعودی این رشته مستمر باشد.

مدیر فنی تیم ملی تنیس روی میز همچنین در مورد زمان برگزاری اردوهای این تیم برای حضور در بازی‌های آسیایی گوانگجو یادآورشد: پس از پایان مسابقات پروتور جهانی چین (27 تا 31 مردادماه) طبق نتایج به دست آمده در پایان مسابقات انتخابی 8 تا 10 بازیکن به اردو دعوت می‌شوند و بلافاصله تمرینات را آغاز می‌کنیم.