به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ای کی آی، هفت هزار مسلمان شهر گلاراته از سال 2005 تا کنون برای ساخت مسجد تلاش کرده اند ، چرا که شورای محلی چندین نمازخانه کوچک این شهر را به علت مسائل امنیت ساختمان و بهداشت تعطیل کرده است.

حمید خارطوبی از مسلمانان محلی با ابراز مسرت از یاری کلیسای محلی این شهر گفت: متأسفانه سالها است که حق ساخت مسجدی مناسب برای مسلمانان این شهر از آنها دریغ شده است.

این سومین سال متوالی است که کلیسای این شهر برای مسلمانان محلی را فراهم می کند تا آنها به اقامه نماز بپردازند. اقدامی که بسیاری از رهبران مسلمان و مسیحی اعتقاد دارند می تواند در تقویت گفتگو میان ادیان و فرهنگها بسیار موثر تلقی شود.

فرانکو کارنوالی کشیش کلیسای ناصره در شهر گلاراته گفت: مسلمانان محلی از ما خواستند که آیا می توانیم فضایی برای اقامه نماز در اختیار آنها بگذاریم یا خیر. به نظر می رسد که داشتن محلی مناسب برای نیایش حق همه کسانی است که می خواهند به درگاه خداوند دعا کنند.

وی افزود: سال گذشته نیز ما این خیمه بزرگ را نصب کردیم و از آنجا که هیچ مشکلی در این راه وجود نداشت امسال نیز تصمیم گرف تیم بار دیگر این خیمه را نصب کنیم.

برخی رهبران مسلمان اظهار می دارند فقدان مسجد در این شهر حق آزادی نیایش را که در قانون اساسی ایتالیا تصریح شده از آنها دریغ می کند.

مسلمانان تا کنون راهپیمایی های بسیاری مقابل شهرداری گلاراته برای احقاق حق پیروان غیر مسیحی این شهر در داشتن محلی برای نیایش انجام داده اند.

پائولو کاراواتی معاون شهردار این شهر اظهار داشت که طرح توسعه شهری که در ماه سپتامبر رونمایی می شود. وی احتمال ساخت مسجد را تکذیب نکرده است.

ایتالیا دارای جمعیت 2/1 میلیونی مسلمان است که 20 هزار نفر از این تعداد را تازه مسلمانان تشکیل داده‌اند.