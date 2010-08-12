اجرای نمایش میدانی جنگجویان فوتبالیست در قزوین پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین نمایش میدانی جنگجویان فوتبالیست که به نویسندگی و کارگردانی داوود بهرا در پارک ملت قزوین اجرا شد، یکی از برنامه های هیئت ووشو، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین با همکاری تربیت بدنی وانجمن نمایش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین و اجرای گروه مشت سایه بود.

جنگجویان فوتبالیست به مدت 10 شب از یازدهم مرداد در پارک ملت قزوین ساعت 20 و 30 دقیقه در حضور شهروندان به ویژه جوانان اجرا شد که مورد اقبال عمومی قرار گرفت تا جائیکه با وجود تدارک دیدن 450 صندلی برای مخاطبان در عر اجرا شاهد حضور جمعیتی دو تا سه برابر ظرفیت محل اجرا بود.

داوود بهرا سرپرست گروه مشت سایه و نویسنده و کارگردان جنگجویان فوتبالیست در خصوص داستان این نمایش میدانی به خبرنگار مهر در قزوین گفت: این نمایش میدانی درباره فلسفه ووشو، استفاده از افسانه و گره خوردن با ورزش هایی همچون فوتبال، ژیمیناستیک و ایروبیک حرفه ای به روی صحنه رفت.

بهرا خاطرنشان کرد: در این نمایش شاهد تمرینات دو ارتش در حال منازعه با هم هستیم که در ادامه داستان با حضور یک رهبر که توانایی کنترل انرژی را دارد، به وحدت می رسند و توپ فوتبال تجلی این انرژی است.

وی ادامه داد: این نمایش به صورت اپرا یعنی با استفاده از حرکات بدن و موزیک اجرا می شود که جا دارد از انتخاب موسیقی خوب این نمایش توسط مسعود سخاوت دوست، تشکر ویژه شود زیرا در واقع به دلیل اهمیت موسیقی در کارهای اپرا در

فکر ساختن آهنگ مخصوص این نمایش به بهترین نحو ممکن از عهده آن برآمد و موسیقی را هماهنگ با متن نمایش انتخاب کرده و در انتقال مفاهیم بسیار تاثیر گذار بود.

سرپرست گروه مشت سایه در خصوص فلسفه به کار گرفته شده در این نمایش گفت: تاریخچه فوتبال جهان و تاکید بر ریشه چینی آن به صورت ابداعی از سوی امپراطور چینی "هوانگ تین" که برای تقویت جسم و روح سربازان خود بازی زیبایی را ابداع میکند به نام تسوکوه. تسو، یعنی لگد زدن و کوه، یعنی توپ. تاریخچه ووشو و اشاره به تاثیر آن در حفظ سلامتی، درمان بیماری ها، افزایش بنیه جسمانی، طول عمر و تعلیم مهارت های نظامی به افراد جامعه، معرفی "تای چی چوان" با تفکر تولید انرژی از طریق حرکت و تلاش در حفظ بقا موجودات و در نهایت چیستی "یین" و "یانگ" دو قطب اصلی فلسفه خاور دور و علم به صورت "یین" نماینده طبیعتی سرد و منفی، شبانه و "یانگ" نماینده طبیعت گرم، مثبت، صبحگاهی به عنوان دو نیمه یک کل عظیم محورهای اصلی داستان بوده اند.

بهرا در انتقاد به ساختار و درام نه چندان قوی این نمایشنامه اظهارداشت: اعتراف می کنم که درام و ساختار نمایش میدانی جنگجویان فوتبالیست چندان قوی نبود که علت آن عدم تجربه و آموزش در این سبک کارها می باشد.



وی افزود: گروه مشت سایه اولین مجموعه در ایران است که به نمایش های برگرفته از ورزش روی آورده و در این زمینه هیچ پشتوانه آموزشی و تجربه ای وجود ندارد، علت اصلی حضور من نیز در عرصه تئاتر و تمرکز بر به روی صحنه

بردن نمایشنامه های ایرانی و خارجی نیز تلاش جهت تسلط بر درام و ساختار بوده که به مرور زمان، آن را در نمایش های خود منعکس می کنم.

وی با اشاره به ساخت فیلم نبرد یا قهرمان توسط همین گروه خاطر نشان کرد: مشت سایه سابقه چنین کارهایی را در کارنامه کاری خود دارد، که علاوه بر نمایش میدانی امپراطور در سال 86، تولدی دوباره در سال 87، در سال 88 به دلیل سنگینی طرح و بودجه نمایش میدانی جنگجویان فوتبالیست اقدام به ساخت یک فیلم کوتاه با عنوان "برنده یا قرمان؟" به مدت 13 دقیقه کرد، البته در سال جاری با حمایت خوب سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری قزوین امکان به روی صحنه رفتن این نمایش میدانی فراهم شد.

وی افزود: جالب است بدانید که فیلم یاد شده بهترین فیلم از نظر منتقدان در جشنواره دوازدهمین دوره فیلم های کوتاه قزوین شناخته شد و هم اکنون هم در تلاش برای شرکت درفستیوال های بین المللی و خارجی فیلم های رزمی هستیم.

بهرا ادامه داد: در صورتی که گروه ورزشی مشت سایه از جانب مسئولان حمایت شود، می توان انتظار یک گروه فعال در عرصه هنرهای نمایشی رزمی در استان را داشته باشیم که حتی قابلیت اجرا افتتاحیه مراسم های مختلف را دارد.



وی تصریح کرد: تا کنون این گروه از سوی هیئت ووشو و مجموعه ورزشی طیبین کوثر و انجمن نمایش قزوین حمایت شده و هم اکنون نیز با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین و اداره کل تربیت بدنی امکان به روی صحنه رفتن این نمایش میدانی فراهم شد.

وی از برگزاری اولین فستیوال هنرهای رزمی به همت گروه مشت سایه و حمایت شهرداری خبر داد و گفت: این فستیوال 11 مرداد ماه جاری توسط هیئت های ورزشی رزمی استان در پارک ملت اجرا شد که شامل مسابقات کیک بوکسینگ، موی تای می شد.

بهرا گفت:‌ گروه مشت سایه و هنرهای ورزشی تاکستان و همچنین رزم آوران در این فستیوال به اجرای نمایش رزمی پرداختند.

بهرا، تئاتر صحنه ای جنگ سلاحها و تولید فیلم کوتاه مبارزان سرد را از برنامه های آتی این گروه اعلام کرد.

دست اندر کاران نمایش میدانی بدین شرح هستند: بازیگران: رضا رفیعی، حمزه مرادی، داوود رضایی، مهران محمودی، داوود مطلبی، رضا مرادی، بهرام سیمیاری، مهدی اکبرشاهی، مهدی پوررضایی، حسن نوروزی، علی کرمی، مهرداد حبیبی، سعید شیخ و علی عباسی و علی ادریسی در نقش استاد.

مدیران اجرایی طرح: محمد نوری و مهدی حبیبی نژاد مشاور کارگردان: فرامرز شاه قلعه دستیاری هنری کارگردان: اسلام در کاله طراح صحنه: علی سعیدی دستیار ورزشی کارگردان: رضا رفیعی طراحی حرکات نمایشی: سی فو سید مهدی اسماعیلی و رضا رفیعی سرپرست گروه افتتاحیه و مدیر صحنه : فرهاد افقی روابط بین الملل: محمد ادریسی، جواد درگاهی، نریشن: مرتضی میرزاده، طبال : حمیدرضا فیضی، طراح پوستر: نیلوفر دلوی، انتخاب موسیقی: مسعود سخاوت دوست، نویسنده و کارگردان: داوود بهرا، کمیته اجرایی: محمد کریمی، سید رضا رضایی، حسین سمعیدی پور، مسعود خورشیدی، مجید افشار، علیرضا سیمیاری، علیرضا خدابنده.



درطول اجرا مهمانان ویژه ای ازنمایش جنگجویان فوتبالیست دیدن کردند که توسط تنباکوساز سرپرست هیئت ووشو از این افراد هم تقدیر شد.