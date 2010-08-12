تابلو فرش مرقد امام علی(ع) در نمایشگاه قرآن رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری هجدهمین جشنواره بین‌المللی قرآن، این تابلوفرش نفیس که 250 رنگ در آن بکار رفته و بافت آن حدود دوسال به طول انجامیده است، بوسیله بافنده آن برای اولین بار به نمایش در آمد.

صابر بیکس درباره مشخصات این تابلو فرش گفت: تمام رنگهای این فرش توسط خود من رنگرزی شده که شامل 50 درصد رنگ گیاهی و 50 در صد رنگ ثابت غیر گیاهی است. این فرش را در سال 84 شروع کردم و در سال 87 و در روز میلاد حضرت علی (ع) کار آن به پایان رسید.

وی با اشاره به پیشنهاد هایی که برای خرید این فرش پیش از دیده شدن به او رسیده گفت: قصد دارم این فرش در آستان قدس رضوی قرار گیرد.

این جانباز جنگ تحمیلی درباره بافت فرش "مرقد حضرت علی" توضیح داد: فرش تا حدود عبارت "یا علی مدد" آویز بافته شده است. حدود 4 بار این بخش تمام شده اما مورد پسندم نبوده و دوباره آن را شکافته ام. هربار شکافتن این بخش 15 روز به طول می انجامید و بافت دوباره آن 6 ماه کار می برد. اما سرانجام توانستم اثری نفیس را به جامعه هنری کشور تحویل دهم.

صابر بیکس که از هفت سالگی کارقالیبافی را شروع کرده و 22 سال نزد استاد رسام عربزاده این هنر را تکمیل کرده تا کنون 70 قطعه فرش نفیس را که از آن میان 40 قطعه بین یک تا 12 متر مساحت دارند بافته است . برخی از آثار این هنرمند در ریاست جمهوری ، آستان قدس رضوی ، سازمان ملل ، گفت و گوی تمدن ها ، شهرداری و ستاد مشترک ارتش دیده می شود.