بی توجهی به جلو مهمترین علت تصادفات روز گذشته

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوادث مهم روز گذشته ( چهارشنبه ) کشور افزود: ساعت 14 روز گذشته در استان کرمانشاه جاده گیلان غرب راننده پژو پارس به علت تجاوز به چپ با یک دستگاه سواری پراید برخورد کرده و در اثر این تصادف سه نفر کشته و چهار نفر مجروح شد.

وی ادامه داد: همچنین ساعت 13:30 در استان سمنان جاده چالوس - سبزوار یک دستگاه "بی ام و" به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه واژگون شده و دو نفر کشته و سه نفر مجروح برجای گذاشت.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه گفت: در تصادفات روز گذشته عدم توجه به جلو، تخطی از سرعت مطمئنه و انحراف به چپ بیشترین علل تصادفات بوده است.

وی با اشاره به ترافیک جاده ها در روز گذشته گفت: بعد از ظهر روز گذشته ترافیک در تمام محورهای کشور آرام و روان بود و تنها آزادراه تهران - کرج ترافیک شامگاهی وجود داشت.