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۲۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۲۱

درگفتگو با مهر عنوان شد:

بی توجهی به جلو مهمترین علت تصادفات روز گذشته

بی توجهی به جلو مهمترین علت تصادفات روز گذشته

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه گفت: بی توجهی به جلو، تخطی از سرعت مطمئنه و انحراف به چپ به ترتیب بیشترین علل تصادفات روز چهارشنبه بوده اند.

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوادث مهم روز گذشته ( چهارشنبه )  کشور افزود: ساعت 14 روز گذشته در استان کرمانشاه جاده گیلان غرب راننده پژو پارس به علت تجاوز به چپ با یک دستگاه سواری پراید برخورد کرده و در اثر این تصادف سه نفر کشته و چهار نفر مجروح  شد.

وی ادامه داد: همچنین ساعت 13:30 در استان سمنان جاده چالوس - سبزوار یک دستگاه "بی ام و" به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه واژگون شده و دو نفر کشته و سه نفر مجروح برجای گذاشت.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه گفت: در تصادفات روز گذشته عدم توجه  به جلو، تخطی از سرعت مطمئنه و انحراف به چپ بیشترین علل تصادفات بوده است.

وی با اشاره به ترافیک جاده ها در روز گذشته گفت: بعد از ظهر روز گذشته ترافیک در تمام محورهای کشور آرام و روان بود و تنها آزادراه تهران - کرج ترافیک شامگاهی وجود داشت.  

کد مطلب 1132518

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