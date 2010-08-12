  1. بین الملل
  2. سایر
۲۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۰۹

آشپز بن لادن به 14 سال زندان محکوم شد

آشپز بن لادن به 14 سال زندان محکوم شد

یک دادگاه نظامی در آمریکا آشپز سابق سرکرده شبکه القاعده را به اتهام همراهی با تروریستها به 14 سال زندان محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، در اولین محکمه زندانیان حاضر در گوانتانامو که اولین مورد آن از زمان آغاز ریاست جمهوری "باراک اوباما" محسوب می شود، "ابراهیم القوسی" به 14 سال زندان محکوم شد.

محاکمه ابراهیم القوسی در دادگاهی با حضور 10 نفر به عنوان هیئت منصفه برگزار شد. قوسی پیش از محاکمه شدن هشت و سال و نیم در گوانتانامو زندانی بوده، اما با این وجود این مدت در زمان محکومیت او به تحمل 14 سال زندان محاسبه نخواهد شد.

در این میان وکیل قوسی در اعتراض به این حکم گفت : گوانتانامو شبیه هیچ زندانی نیست. شما هشت سال و نیم را بدون اینکه چیزی بگویید یا بشنوید سپری می کنید. در این مدت شما نه مادر، نه همسر و نه فرزند خود را ملاقات می کنید.

بر اساس این گزارش، یکی از وعده های انتخاباتی "باراک اوباما" تعطیل کردن زندان گوانتانامو بود اما رئیس جمهوری آمریکا تا کنون از عمل به این گفته خودداری کرده است.

کد مطلب 1132520

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها